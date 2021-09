Martedì 21 settembre ore 19.30 l’ultimo appuntamento della rassegna Hotel Margherita in Jazz

Siamo giunti all’ultimo appuntamento della rassegna musicale Hotel Margherita in Jazz, la rassegna promossa dall’Hotel Margherita di Praiano per celebrare il suo 50° anniversario.

Un evento unico che ha coinvolto musicisti riconosciuti nel panorama italiano e internazionale.

Martedì 21 settembre alle ore 19.30 l’ultimo concerto con il Federica Carmen Santoro Trio, un viaggio bellissimo tra gli standard della musica jazz e le voci intramontabili delle

grandi protagoniste del passato.

Federica Carmen Santoro Trio

Il Federica Carmen Santoro Trio nasce nel 2015 a Roma dall’incontro tra la voce sublime

di Federica Carmen Santoro e le note travolgenti del basso chitarra di Francesco Poeti e

della chitarra di Enrico Bracco.

«La nostra musica è la ricerca costante di un colore da vestire e indossare con maestria.

Suoniamo insieme da sei anni e, ad oggi, ho la stessa sensazione che avevo all’inizio: paura

e pace» – riferisce la cantante del gruppo. «Pace per la delicatezza e verità che Francesco ed

Enrico infondono e mi insegnano; paura, perché dietro la nuvola di atmosfere possibili c’è un

mondo creativo ed una maestria che ai miei occhi è sempre spaventosa».

Per l’appuntamento costiero, il trio romano proporrà un repertorio composto da standard

jazz, con influenze delle voci più belle del passato, da Billie Holiday, Betty Carter e Sarah

Vaughan.

Sapori e profumi della Costa: la cucina del Ristorante M’Ama e i vini dell’azienda agricola Andrea Reale

Dopo la performance musicale, lo chef Raffaele Mascolo delizierà il palato degli ospiti con un menù speciale, accompagnato dai vini dell’azienda agricola Andrea Reale.

Cena con Menù Degustazione e Vini della Costa d’Amalfi abbinati al costo di 50,00€:

● Aperitivo: “Scagliozzi” di polenta con minestra;

● Primo: Pacchero ripieno salsiccia e funghi con crema di zucca;

● Secondo: Filetto di maialino in porchetta croccante con crema di patate e broccoli saltati;

● Dessert: Tortino a cioccolato con gelato a vaniglia.

Saranno serviti i vini Costa d’Amalfi “Getis” 2020, Costa d’Amalfi “Cardamone” 2018 e Costa

d’Amalfi “Borgo di Gete” 2015.

È possibile prenotare il tavolo per massimo 4 persone . Posti limitati.

Info e Prenotazioni

Il concerto inizierà alle ore 19.30, è consigliabile prendere posto alle 19.15. In caso di imprevisti, è obbligatoria la cancellazione per lasciare libero il posto e non perdere la possibilità di assistere ai futuri appuntamenti promossi dall’hotel.

Per maggiori info puoi scrivere al numero Whatsapp +39 333 71 66 631, all’email

info@hotelmargherita.info o chiamare il +39 089.874628

Hotel Margherita

Via Umberto I, 70 84010 Praiano (SA)

https://hotelmargherita.info/

Canali social

facebook.com/amalficoastmargherita

instagram.com/amalficoastmargherita/