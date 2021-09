Giornate Europee del Patrimonio, appuntamenti a Ravello sabato 25 e domenica 26.

La Fondazione Ravello aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), il più partecipato appuntamento culturale europeo, che si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre nel nome dei valori della coesione e dell’inclusione sociale.

“Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!” è infatti il tema di quest’anno che mira, attraverso un ricco programma di iniziative straordinarie nei luoghi della cultura, a sensibilizzare sulla necessità di una partecipazione accessibile al patrimonio culturale abbattendo i muri dell’esclusione delle minoranze e delle differenze che ancora oggi resistono in numerosi ambiti della vita sociale.

Sabato 25 settembre, dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso 21.30), apertura straordinaria di Villa Rufolo con biglietto di ingresso a 1 euro. Il pubblico avrà la possibilità di visitare il complesso monumentale e i giardini in un insolito percorso serale.

Domenica 26 settembre, sempre in occasione dell’appuntamento europeo, l’Auditorium Oscar Niemeyer sarà simbolicamente restituito alla Città dopo i lavori di riqualificazione effettuati, con fondi regionali, dall’amministrazione comunale di Ravello (368 mila euro il costo dell’intervento iniziato lo scorso aprile).

Il taglio del nastro non poteva che essere affidato alla musica. Alle ore 11, sul palco progettato dall’architetto brasiliano, l’Orchestra da camera “Accademia di Santa Sofia” con Anna Tifu solista d’eccezione.

In programma la Ciaccona in Sol minore per violino, archi e basso continuo di Tomaso Antonio Vitali, il Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151 e le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

Anna Tifu, ex enfant prodige, già vincitrice del concorso internazionale George Enescu di Bucarest. ha studiato con Salvatore Accardo e si è perfezionata a Parigi. È considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali e internazionali, collaborando con stelle della musica classica contemporanea come Maxim Vengerov, Ezio Bosso e Michael Nyman. La violinista sarda tornerà a Ravello dopo la sua ultima esibizione al Ravello Festival 2019 suonando un violino di Antonio Stradivari, “Marèchal Berthier” 1716, ex Napoleone, della Fondazione Canale di Milano.

L’orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia è una compagnia di eccellenza. La sua stagione concertistica, caso unico in Italia, si struttura contemporaneamente su tre scenari: Roma – Sala Dante Alighieri, Napoli – Teatro Diana e Benevento – Basilica di San Bartolomeo Apostolo.

Per l’acquisto dei biglietti: 25 settembre alla biglietteria di Villa Rufolo. 26 settembre www.ravellofestival.com. Boxoffice: tel. 089 858422 – boxoffice@ravellofestival.com

Gli hashtag ufficiali per seguire la manifestazione sono: #GEP2021 #patrimonioculturaletuttiinclusi e #EuropeanHeritageDays #EHDs #inclusione #accessibilità

È obbligatorio esibire il Green Pass o certificazione equipollente all’ingresso.

Sabato 25 settembre

Villa Rufolo, dalle 19 alle 22

Apertura straordinaria

Biglietto di ingresso € 1

Domenica 26 settembre

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 11.00

Orchestra da camera “Accademia di Santa Sofia”

Anna Tifu, violino

Musiche di Vivaldi, Vitali

Posto unico € 20

Programma

Antonio Vivaldi

Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151

Tomaso Antonio Vitali

Ciaccona in Sol minore per violino, archi e basso continuo

Antonio Vivaldi

Le Quattro Stagioni, da Il Cimento dell’armonia e dell’inventione

Concerto in mi maggiore per violino e orchestra “La primavera”, op.8 n.1, RV 269

Concerto in sol minore per violino, archi e continuo “L’estate”, op.8 n.2, RV 315

Concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo “L’autunno”, op.8 n.3, RV 293

Concerto in fa minore per violino, archi e continuo “L’inverno”, op.8 n.4, RV 297