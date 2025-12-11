Marianna Bonavolontà tra bilanci e nuovi orizzonti a Radio Paestum

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it

Marianna Bonavolontà, giornalista, scrittrice e divulgatrice di cultura aeronautica, con un passato da vicecampionessa mondiale di Kung Fu , sarà ospite ai microfoni di Radio Paestum l’11 dicembre. A intervistarla sarà il conduttore Matteo Adiletta, in un incontro che promette insight, visione e qualche decollo anticipato sul futuro.

L’intervista sarà l’occasione per fare il punto sull’anno che si avvia alla conclusione e per raccontare i progetti in corso e quelli pronti a prendere quota. Un percorso professionale poliedrico, il suo, che va dalla conduzione del TG regionale alle collaborazioni con testate come Novella2000 e Nuovo, senza mai perdere di vista la sua grande passione: il volo.

Attraverso la rubrica “Un Caffè al Volo”, oggi diventata anche un format di eventi itineranti, Bonavolontà porta al pubblico storie, curiosità e valori dell’aeronautica con un linguaggio accessibile e autentico. Tra le tappe più significative dell’ultimo anno, la collaborazione con realtà legate alle attività aeronautiche e la conduzione della Fanfara dell’Aeronautica Militare durante un importante evento svoltosi lo scorso luglio. Un fermento creativo che l’ha portata anche ad avviare il lavoro sul suo primo libro.

“Continuare a volare, che sia sopra una pista o tra le pagine di un nuovo libro. Solo chi sogna può volare”: una frase-manifesto che sintetizza perfettamente la sua visione.

Il legame con l’Aeronautica Militare è profondo e personale: ereditato dal padre, Gino Bonavolontà, pilota e istruttore del caccia G-91 (in arte Goodwill).
Marianna è stata madrina del velivolo in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare 2023 ed è oggi volto testimonial di un orologio a tiratura limitata ispirato proprio al G-91. Attualmente sta studiando per conseguire il brevetto di volo VDS presso l’aviosuperficie Aligargano, la stessa dove il padre era istruttore e la portava in volo fin da bambina.

L’appuntamento dell’11 dicembre si preannuncia quindi imperdibile: un momento per ascoltare bilanci, visioni e anticipazioni sulle prossime avventure editoriali e sui nuovi progetti pronti a decollare, in volo e a terra.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE