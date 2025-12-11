Marianna Bonavolontà tra bilanci e nuovi orizzonti a Radio Paestum

Marianna Bonavolontà, giornalista, scrittrice e divulgatrice di cultura aeronautica, con un passato da vicecampionessa mondiale di Kung Fu , sarà ospite ai microfoni di Radio Paestum l’11 dicembre. A intervistarla sarà il conduttore Matteo Adiletta, in un incontro che promette insight, visione e qualche decollo anticipato sul futuro.

L’intervista sarà l’occasione per fare il punto sull’anno che si avvia alla conclusione e per raccontare i progetti in corso e quelli pronti a prendere quota. Un percorso professionale poliedrico, il suo, che va dalla conduzione del TG regionale alle collaborazioni con testate come Novella2000 e Nuovo, senza mai perdere di vista la sua grande passione: il volo.

Attraverso la rubrica “Un Caffè al Volo”, oggi diventata anche un format di eventi itineranti, Bonavolontà porta al pubblico storie, curiosità e valori dell’aeronautica con un linguaggio accessibile e autentico. Tra le tappe più significative dell’ultimo anno, la collaborazione con realtà legate alle attività aeronautiche e la conduzione della Fanfara dell’Aeronautica Militare durante un importante evento svoltosi lo scorso luglio. Un fermento creativo che l’ha portata anche ad avviare il lavoro sul suo primo libro.

“Continuare a volare, che sia sopra una pista o tra le pagine di un nuovo libro. Solo chi sogna può volare”: una frase-manifesto che sintetizza perfettamente la sua visione.

Il legame con l’Aeronautica Militare è profondo e personale: ereditato dal padre, Gino Bonavolontà, pilota e istruttore del caccia G-91 (in arte Goodwill).

Marianna è stata madrina del velivolo in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare 2023 ed è oggi volto testimonial di un orologio a tiratura limitata ispirato proprio al G-91. Attualmente sta studiando per conseguire il brevetto di volo VDS presso l’aviosuperficie Aligargano, la stessa dove il padre era istruttore e la portava in volo fin da bambina.

L’appuntamento dell’11 dicembre si preannuncia quindi imperdibile: un momento per ascoltare bilanci, visioni e anticipazioni sulle prossime avventure editoriali e sui nuovi progetti pronti a decollare, in volo e a terra.

