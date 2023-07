Maiori Danza apre con Historia Tango nuevo ai confini del jazz sabato 8

Maiori Danza apre sabato 8 luglio 2023 alle 21.00 con le stelle Veera Kinnunen e Samuel Peron in: “Historia – Tango Nuevo ai confini del jazz”. La prima d’eccezione sarà anche l’occasione per il battesimo della neonata Arena del Mare, un nuovo teatro all’aperto da 400 posti al molo di sottoflutto del porto di Maiori, che ospiterà per tutta l’estate eventi cullati dall’abbraccio del mare della Costiera amalfitana. L’appuntamento con le stelle della danza sarà ad accesso gratuito con la possibilità di prenotare il posto online sulla piattaforma Eventbrite (Link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-maiori-danza-historia-di-passione-con-veera-kinnunen-e-samuel-peron-660430444237 ), così come per la massima parte degli eventi di “Maiori Welkhome”, il cartellone estivo promosso dal Comune di Maiori guidato dal sindaco Antonio Capone, elaborato dal direttore artistico Alfonso Pastore con la responsabile dell’area amministrativa Rossella Sammarco.

I due ballerini, tra i volti più amati di “Ballando con le stelle”, saranno protagonisti per la prima della rassegna “Maiori Danza” di un emozionante spettacolo che unisce narrazione, musica dal vivo e ballo a due per raccontare una storia di passione. Una storia di rivalsa sul maschilismo che incombe anche sulla Buenos Aires degli anni ’30 del ‘900, nei luoghi di nascita del Tango.

Liberamente ispirato alla ­storia di Azucena Maizani, una delle prime donne drag performer a cantare Tango, lo spettacolo, ideato da Daniele Bocchini, scritto insieme a Fabrizio Brocchieri e prodotto da Tgc Eventi, Historia narra il talento e la passione per la musica come strumenti di emancipazione e di sopravvivenza in una società fortemente maschilista e pregiudizievole nei confronti della libertà e della dignità della donna.

In scena, in una milonga d’altri tempi, le coreogra­fie dei maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, la straordinaria voce di Stefania Caracciolo e la musica dal vivo di cinque musicisti professionisti, quasi tutti appartenenti all’orchestra di Ballando con le Stelle: Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte), Graziano Brufani­(contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni).

Il­ programma musicale di Historia passerà per il son cubano di Carlos Eleta Almaran, Miguel Metamoroso, Isolina Carrillo fino al pop internazionale di Sting, Cher e Pino Daniele, attraverso l’eleganza del Tango, del Bolero latino e del Tango Flamenco. Gli­ arrangiamenti in chiave jazzistica e la formazione strumentale vogliono richiamare la provocazione stilistica introdotta negli anni ‘60 da Astor Piazzolla con il Tango Nuevo.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone dichiara: “Dopo la prima d’eccezione, gli appuntamenti di Maiori Danza andranno avanti per tutto il mese di luglio all’Arena del Mare. Con questo nuovo teatro all’aperto, offriamo all’intera Costiera amalfitana un nuovo punto di riferimento, all’interno del porto che già da anni ospita eventi. In questo modo ampliamo l’offerta culturale sul territorio: accanto agli eventi di massa che richiamano grandi numeri, possiamo ospitare appuntamenti artistici di alta qualità grazie alla nuova Arena, che è un vero e proprio gioiello sul mare”