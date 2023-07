Marina Militare, nave scuola Palinuro a Salerno da mercoledì 5 a sabato 8 e visitabile a bordo

La nave Scuola Palinuro sosterà nel porto di Salerno dal 5 all’8 luglio, aprendo alle visite a bordo a favore della popolazione con i seguenti giorni e orari:

– Mercoledì 5 e giovedì 6 luglio: dalle 15.00 alle 19.00;

– Venerdì 7 luglio: dalle 9.00 alle 12.00.

Per i visitatori l’accesso alla zona di attracco della nave è consentito solo a piedi.

A bordo sono presenti per il loro “battesimo del mare” i giovani studenti del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, protagonisti della 59ª Campagna d’Istruzione iniziata da Napoli. Gli allievi, immersi nella vita di bordo alle prese con le peculiari attività marinaresche, completano la formazione iniziata nell’istituto di formazione accrescendo le loro conoscenze sulla cultura e il rispetto del mare.

Quest’anno su Nave Palinuro è issata la bandiera dell’Associazione Marevivo, di cui è Ambasciatrice, e durante tutte le tappe della campagna sarà possibile visitare la mostra itinerante dal titolo “Only One: One Planet, One Ocean, One Health”.