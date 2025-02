Magic: The Gathering diventa un universo cinematografico, Legendary e Hasbro uniscono le forze

(Adnkronos) – Magic: The Gathering, il celebre gioco di carte collezionabili, sta per diventare un vero e proprio universo cinematografico. Legendary Entertainment e Hasbro hanno infatti annunciato, attraverso una nota ufficiale, una partnership per realizzare un lungometraggio e una serie televisiva basata su questo iconico franchise. Legendary, nota per la sua capacità di trasformare franchise di successo in film e serie TV di grande impatto, ha scelto di collaborare con Hasbro per portare sul grande schermo l'universo di Magic: The Gathering. Questa partnership promette di creare un prodotto di alta qualità, in grado di soddisfare le aspettative dei fan più appassionati e di conquistarne di nuovi.

Creato nel 1993, Magic: The Gathering è il primo gioco di carte collezionabili al mondo. I suoi personaggi avvincenti, i suoi mondi fantastici e il suo gameplay profondamente strategico e altamente personalizzabile hanno conquistato più di 50 milioni di fan di tutte le età in tutto il mondo.



Mary Parent, Chairman of Worldwide Production di Legendary, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere custodi attenti di proprietà intellettuali uniche e amate, e nessuna proprietà intellettuale si adatta meglio a questa descrizione di MAGIC: THE GATHERING. Insieme al fantastico team di Hasbro, non vediamo l'ora di creare un universo multimediale che entusiasmi i fan di lunga data e crei un'ampia ondata di nuovi fan.”

Zev Foreman, Head of Film di Hasbro Entertainment, ha dichiarato: “Si tratta di una partnership entusiasmante e complementare, che unisce uno dei marchi più iconici del mondo con un produttore potente e collaudato. MAGIC: THE GATHERING ha ispirato decenni di world-building epici e di narrazione creativa. È una combinazione perfetta per l'approccio diversificato di Legendary alle IP di rilievo e siamo entusiasti di lavorare insieme per costruire un nuovo universo di MAGIC: THE GATHERING” Magic: The Gathering, con i suoi mondi fantastici, i suoi personaggi carismatici e le sue storie avvincenti, offre un terreno fertile per la creazione di un universo cinematografico ricco e complesso. La partnership tra Legendary e Hasbro mira a sfruttare tutto il potenziale di questo franchise, creando un prodotto che sia fedele alle origini del gioco e al tempo stesso innovativo e coinvolgente. I piani iniziali prevedono la realizzazione di un lungometraggio, seguito da una serie di serie televisive e altri contenuti. Questo approccio permetterà di esplorare a fondo l'universo di Magic: The Gathering, presentando ai fan nuovi personaggi, nuove storie e nuovi mondi da scoprire. Legendary ha dimostrato in passato di saper trasformare franchise di successo in film di grande successo. Basti pensare a Dune, Godzilla e Pokémon: Detective Pikachu. L'esperienza e la creatività di Legendary sono una garanzia per la riuscita del progetto Magic: The Gathering. Anche Hasbro sta investendo molto nella creazione di contenuti originali basati sui suoi marchi più iconici. Oltre a Magic: The Gathering, l'azienda sta sviluppando progetti legati a Cluedo, Monopoly e molti altri. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

