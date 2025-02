Cooperazione sociale nel Lazio, Maselli: “Settore strategico con cui le Istituzioni devono fare rete”

(Adnkronos) – Massimiliano Maselli (Assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) è intervenuto all’evento organizzato a Roma da Unci Lazio dal titolo “I nuovi orizzonti nelle politiche sociali della Regione Lazio. Ruolo e funzioni della Cooperazione Sociale”. Per Maselli "la Regione Lazio ha dato una risposta importante al settore delle cooperative sociali. La cooperazione sociale è strategica e svolge tutti i giorni un importante ruolo per garantire servizi spesso complessi e delicati, con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. La legge n. 24 del 1996 era datata e per questo abbiamo lavorato, anche con la Consulta della cooperazione, per dare un nuovo e più moderno quadro normativo. La legge n.18 del novembre 2024 è stata approvata all’unanimità anche perché ampiamente condivisa con sindacati e mondo della cooperazione, grazie alla rete che è stata creata tra le varie parti in campo. La nuova legge ha, inoltre, una dotazione finanziaria di 9 milioni di euro per il triennio 2024/2026, con cifre raddoppiate rispetto al passato, e che ha semplificato, finalmente, la procedura per l’iscrizione all’albo delle cooperative". Tra i relatori anche l’On. Luciano Ciocchetti (Vicepresidente XII Commissione Affari Sociali Camera dei Deputati), che ha sottolineato: "il mondo della cooperazione è fondamentale. Tutte le nostre riforme di Governo e il progetto di riorganizzazione di vari settori, sarebbero impossibili senza un mondo della cooperazione forte e organizzato. La sfida più importante è sicuramente la riorganizzazione socio-sanitaria, anche per far comprendere a comuni e aziende sanitarie che bisogna fare rete e lavorare insieme. Per assistere tutti, in tempi certi e rapidi, c’è infatti bisogno di una cooperazione sociale e sanitaria che dia risposte immediate". All’appuntamento sono intervenuti anche Andrea Amico (Presidente nazionale Unci), Maria Pia Zitti (Presidente Federazione Regionale Unci Lazio), Antonello Aurigemma (Presidente Consiglio regionale del Lazio), Alessandro Battilocchio (Presidente Commissione Parlamentare sulla Sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie), Giorgio Simeoni (Presidente Commissione speciale Giubileo 2025 Regione Lazio), Massimiliano Monnanni (Segretario generale Cnel), Paolo Ragusa (Presidente nazionale Ancos) e Giancarlo Moretti (Presidente Mcl Roma e membro del Consiglio nazionale del Terzo Settore). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

