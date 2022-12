L’ultimo ramo dell’arte bizantina: immagini del mondo venturo, da giovedì 8 al Museo di Eboli.

Giovedì 8 dicembre 2022 alle 11.00 al Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele sarà inaugurata la mostra temporanea di iconografia bizantina “L’ultimo ramo dell’arte bizantina: immagini del mondo venturo”, ideata dal Rotary Club di Eboli e realizzata in

collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, con il patrocinio del Comune di Eboli e il patrocinio morale dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

L’esposizione, a cura di Giuseppe Brunasso, vuole promuovere la conoscenza e avvicinare il

pubblico ad una delle produzioni più diffuse dell’arte bizantina, contraddistinta da elementi

iconografici peculiari, quali la staticità, la ieraticità, la presenza di gesti carichi di significati che, nel caso delle icone sacre, si esprime attraverso la bellezza dei colori, la solennità dei volti e l’ampio utilizzo dell’oro.

Le icone in mostra, risalenti dal XVI secolo fino al XX secolo, guideranno i visitatori alla scoperta di un mondo che è al tempo stesso distante e presente, in un affascinante connubio di immagini, simboli, colori e gesti, uniti indissolubilmente in canoni espressivi codificati.

Il Museo archeologico di Eboli grazie al nuovo percorso espositivo amplia la sua offerta culturale, offrendo un’importante occasione di integrazione culturale, attraverso il dialogo tra diverse forme d’arte, linguaggi e stili espressivi, e un momento di crescita, riflessione e arricchimento, capace di attrarre e coinvolgere anche i visitatori più giovani.

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al domenica 8 gennaio 2023 negli orari di

apertura del museo (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00, con ultimo ingresso alle 15.30; domenica, dalle 8.30 alle 14.00, con ultimo ingresso alle 13.30).

Si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

+39 0828332684 | drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museoarcheologicoeboli

twitter.com/Museo_Eboli