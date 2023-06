Liberi di Crescere, evento conclusivo al Santa Caterina da Siena

Si terrà venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’IISS Santa

Caterina Da Siena – Amendola di Salerno, la manifestazione di chiusura del Progetto Liberi di Crescere.

Il progetto, finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini, è stato ideato e guidato da Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ed è stato realizzato in cinque città italiane – Torino, Genova, Salerno, Messina e Palermo – con l’obiettivo di combattere la povertà educativa attraverso la costruzione di una vera e propria comunità educante, che, a Salerno, ha raccolto la Cooperativa Il Portico (soggetto attuatore delle attività), l’Istituto Comprensivo Alfano – Quasimodo e l’Istituto Superiore Santa Caterina da Siena – Amendola.

A partire dal 2019, Liberi di Crescere ha messo in atto, nelle scuole e sul territorio del quartiere di Pastena, numerose ed importanti azioni: dallo sportello di ascolto all’affiancamento in aula, dal supporto alla didattica nelle ore pomeridiane ai laboratori di cittadinanza e sui new media, fino alla rigenerazione partecipata degli spazi.

Tra gli output più significativi del progetto, certamente la web radio I Care, che i ragazzi hanno inaugurato circa due anni fa, grazie anche all’esperienza dei campi estivi di E!state Liberi!.

L’evento di oggi segna dunque la conclusione delle attività progettuali e vedrà ancora una

volta protagonisti studenti e studentesse. Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola De Roberto, e delle Dirigenti scolastiche Annarita Carrafiello ed Elisabetta Barone, interverranno la Referente provinciale di Libera a Salerno Anna Garofalo e il supervisore locale del progetto per conto di Libera Riccardo Cristian Falcone.

Poi spazio ai ragazzi e alle ragazze che hanno preso parte alle attività del progetto. In scaletta anche una performance di un gruppo di studenti dell’Istituto Santa Caterina – Amendola che hanno seguito un progetto di danza con il Maestro Salvatore Inghilleri. A seguire l’esibizione di Carmine Scalea. Chiuderà la serata la musica della Compagnia Daltrocanto con la partecipazione straordinaria di Roberto Colella.