“L’ho fatto per te”, mostra fotografica presso Creattivart a Salerno

“L’ho fatto per te” nasce dall’esigenza di ristabilire un equilibrio perso in seguito alla morte di mio padre.

A lui dedico questa mostra, perché attraverso il su essere ha costruito in me una pace interiore ed ha fatto accrescere la mia volontà di dare agli altri amore. Grazie alla semplicità della sua vita ho riscoperto la voglia di dedicarmi, in modo più profondo, alle mie passioni, all’amore per le piccole cose, quelle belle e appaganti, come l’arte.

Creattivart è un piccolo spazio ideato e creato per dare a tutti l’opportunità di poter coltivare la propria passione per l’arte in modo semplice ma efficace. Avvicinare i giovani all’arte vuol dire dar loro un’opportunità di educazione alla bellezza della vita. Significa avvicinare tutti alla passione per la creazione di opere artistiche (in tutte le forme) e nel contempo vuol dire far accrescere in se stessi una forza e una consapevolezza che sia in grado di aiutare a superare le sfide quotidiane della vita. “L’ho fatto per te” è una parentesi che si apre in un piccolo spazio (“un piccolo spazio per un cuore grande”), nel quale ci si rifugia e si ricrea l’equilibrio perso,

lo spazio di Creattivart. Uno spazio che tutti dovrebbero avere per poter esprimere, attraverso qualsiasi forma artistica, la realtà che li circonda, i sentimenti, la vita.