L’export manager nelle aziende imprenditoriali: a colloquio con i protagonisti, giovedì 18 a cura della Camera di Commercio.

Organizzato da Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione, in collaborazione con la sua Business School NIBI, il webinar intende sensibilizzare le piccole medie imprese sull’importanza di agire con successo nei mercati internazionali. Attraverso la testimonianza di aziende, anche di piccoli dimensioni, che si stanno muovendo sui mercati internazionali verranno fornite informazioni utili sia in termini di scelte strategiche (di prodotto o di mercato) sia in termini di soluzioni organizzative. Appuntamento il 18 marzo 2021 dalle 10.00 alle 13.00.

Al di là della retorica sulla dimensione come principale vincolo alla sviluppo internazionale delle piccole imprese, la realtà mostra casi interessantissimi di aziende di minori dimensioni che con successo da anni si stanno muovendo sui mercati internazionali. Oggetto del webinar sarà il confronto diretto con queste realtà per capire il percorso compiuto sia in termini di scelte strategiche (di prodotto o di mercato) sia in termini di soluzioni organizzative. Particolare risalto verrà dato ai protagonisti dell’internazionalizzazione: imprenditori ed export manager che in un contesto di piccole dimensioni hanno saputo raggiungere grandi risultati prima e dopo la crisi.

L’appuntamento è gratuito per le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Salerno.

Info e iscrizioni

https://promositalia.camcom.it/cosa-facciamo/servizi-alle-imprese/know-how/formazione-nibi/eventi/l-export-manager-nelle-aziende-imprenditoriali-a-colloquio-con-i-protagonisti.kl