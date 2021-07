Legge Sabatini, mutuo prima casa : continuano le consulenze gratuite de La Nostra Libertà a sostegno della nostra economia.

Dopo le consulenze gratuite su anatocismo, indebitamento, imprenditoria femminile e pratiche “resto al Sud”, si arricchisce l’offerta di consulenze gratuite che La Nostra Libertà mette in campo ormai da 15 anni al servizio dei cittadini e a difesa della nostra economia.

“Non tutti sanno che è stata rifinanziata con 600 milioni la Legge Sabatini a sostegno di investimenti per le piccole e medie imprese, con uno sgravio decisivo e determinante degli interessi passivi; e non tutti sanno che i giovani fino a 36 anni possono beneficiare del bonus prima casa 2021 con garanzia all’80% di Medio Credito Centrale, con tempi più rapidi e tassi più convenienti per l’erogazione del mutuo”.

Lo dichiarano in una nota la dr.ssa Stefania Serra, titolare del centro Fidesa e responsabile economia de La Nostra Libertà, e l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo consiliare e Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno.

Tutti i giorni in orari di ufficio presso la sede de La Nostra Libertà, in via Lucio Petrone n.69, e presso FIDESA di Stefania Serra in via Torrione 149 (tel0892888863) sarà possibile avere consulenze gratuite per accedereai servizi, con la supervisione del dott. Emilio Lucibello, consulente d’impresa ed esperto in materia.