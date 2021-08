Le relazioni pericolose, giovedì 26 ai Barbuti.

Giovedì 26 agosto, alle ore 22, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXVI edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Foglie di Teatro e Casa del Contemporaneo presentano “Le relazioni pericolose”, per la regia di Andrea Carraro, di F.A.Choderlos de Laclos.

Ingresso 10 euro. Con lo stesso biglietto, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, alle ore 21, sarà possibile partecipare gratuitamente ad una visita guidata per le strade della città antica, con itinerari sempre diversi, a cura dell’associazione Erchemperto (appuntamento dinanzi al Duomo di Salerno).

In scena: Amelia Imparato (Madame de Merteuil), Claudio Lardo (Monsieur de Valmont ); Cinzia Ugatti, (Madame de Volanges ); Angelo Ruocco, (Monsieur Danceny); Supporto musicale, Carlo Vigorito; Bigiotteria, Iolanda Di Lorenzo; Audio/Luci, Virna Prescenzo; Costumi e trucco, Paolo Vitale; Scene, Michele Paolillo.

Un anno di portata epocale:1786. In Francia. Mentre il mondo sta cambiando definitivamente pelle, “Le relazioni pericolose” sono l’ultimo vago respiro di un’epoca che ci lascia. I nostri protagonisti sono gli unici che non colgono le novità; le loro perverse e allucinanti ribalderie sono come l’ultimo tentativo per restare aggrappati ad un mondo ormai senza vita. Il gioco tra i due contendenti si dibatte davanti ad una società miope che sembra adorarli, ma un colpo di scena metterà tutto a vista e alla berlina. Ciò che non era mai apparso, improvvisamente, viene alla luce. La seduzione è un gioco inutile o una provocazione crudele? E chi saranno le vittime?

(Info 328/9079642) – www.bottegasanlazzaro.it – Fb

biglietti on line su www.postoriservato.it