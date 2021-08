Primavera Artistica al Museo Diocesano, ad ottobre la seconda parte.

Organizzare un evento significa curare dettagliatamente tutte le attività che lo riguardano, dall’ideazione alla valutazione post svolgimento

QUESTO e molto di più fa chi organizza eventi.

PRIMAVERA ARTISTICA 2021 l’evento organizzato dall’associazione ART EXPERIENCE a cura di Anna De Rosa e Angelo Lazzano sta organizzando la sua seconda parte presso il Museo Diocesano di Salerno dal 16 al 26 ottobre 2021

Lo staff si sta incontrando per definire tutti gli aspetti dell’evento che avrà momenti di intrattenimento per l’inaugurazione e per il finissage con performance di musica , canto, danza, e altro.

Le mattinate saranno dedicate alle scuole che porteranno gli allievi a visitare l’allestimento della collettiva già esposta a giugno presso la Stazione Marittima di Salerno, perchè lo scopo dell’evento è l’arte guardata dai bambini , dagli studenti, e ricevere il loro pensiero e contributo artistico tramite i laboratori messi a disposizione. Inoltre avranno l’opportunità di visitare un museo importante di Salerno ,il patrimonio artistico del Museo comprende opere che vanno dal Medioevo al XX secolo. In esso è possibile trovare gli avori salernitani: costituiscono la più vasta e completa raccolta di tavolette eburne istoriate del Medioevo (prima metà del XII sec.) cristiano esistente al mondo. E da tutto il mondo vengono a visitare!

Man mano aggiorneremo lo sviluppo e il programma dell’evento , per ora segnatevi le date dal 16 al 26 ottobre 2021 presso il Museo Diocesano San Matteo Salerno -Anna De Rosa.

L’evento prevede l’esposizione delle opere 50×50 del progetto didattico EDUCATION , parlare d’Arte ai bambini attraverso la visione delle opere , saranno invitate le scuole a portare i loro allievi . Verranno esposte le opere dedicate al mare degli artisti MESSICANI e degli artisti iscritti all’associazione NO PROFIT ART EXPERIENCE. Eccezionalmente saranno esposte le panchine decorate attualmente INSTALLATE come arredo urbano, presso il MOLO MASUCCIO Salernitano, L’evento sarà inaugurato SABATO 16 ottobre con un balletto coreografico e scenografico,che sarà tutto una sorpresa! nell’atrio del quadriportico del Museo Diocesano San Matteo a Salerno a cura del coreografo Antonio Romano. Seguiranno interventi musicali del maestro Dino Di Leo A partire da giorno 18, fino a giorno 25 di mattinate la mostra sarà dedicata dedicate alle scuole con visione delle opere da parte dei bambini, seguiranno i laboratori didattici (invitiamo i dirigenti scolastici e gli insegnanti a contattarci se interessati ) Il finissage vedrà protagonista il CORO MANI BIANCHE diretto da Marina del Sorbo

