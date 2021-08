Pentesilea VS Achille giovedì 26 a VeliaTeatro.

Giovedì 26 Agosto – Arena Zenone

PENTESILEA vs ACHILLE

di Francesco Randazzo

PENTESILEA, OVVERO DEL DIVORARE CHI SI AMA

Lectio brevis di Sotera Fornaro

Segue spettacolo

Drammaturgia e regia Cinzia Maccagnano

Con Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano

Pentesilea vs Achille è una scrittura originale che spinge a sperimentare nuovi linguaggi. La parola in forma di poesia restituisce immagini e scenari che vanno oltre la scatola teatrale, quasi a suggerire un’opera filmica. La sfida, innanzitutto, è restituire la poesia e la magia del testo, senza tradirne la necessità di essere rappresentato. Il testo riporta frammenti di mito, frammenti di dramma, frammenti di pensiero; e la frammentazione in sé è argomento che ci interessa. Il montaggio dello spettacolo, come quello di un film, è una sequenza di immagini e inquadrature adeguate alla narrazione del sé frammentato di Pentesilea / Achille. Una sorta di opera visiva e visionaria, dove l’immagine costruita dai corpi degli attori, secondo una partitura che indaga il mito e il quotidiano, viene completata da proiezioni di filmati originali, e soprattutto totalmente guidata dalla musica. Pentesilea vs Achille parla di disordine, di caos, di mito e di modernità, di smarrimento e di ricerca di un nuovo ordine in cui l’uomo contemporaneo possa ridefinire le proprie funzioni, appropriandosi della sua identità oltre la costrizione culturale.

Inizio spettacoli ore 21.00

Arena Zenone – Fondazione Alario – Viale Parmenide, frazione Marina di Ascea (SA)

Costo biglietto € 20 – Under 12 anni € 10

www.veliateatro.com