Le ragazze della Todis Salerno Basket 92 soffrono ma battono Ariano.

La Todis Salerno ’92 soffre, combatte e vince ancora, conservando la sua imbattibilità. Il recupero della quinta giornata del campionato di Serie B femminile contro Ferraro Group Ariano Irpino è delle granatine: 68-61 il finale al termine di una gara spigolosa e anche nervosa dalla seconda metà. Un risultato positivo, soprattutto considerando il lungo digiuno di partite da cui venivano le ragazze di Aldo Russo.

Le padrone di casa partono bene, col parziale di 8-0. Orchi ed Opacic molto precise. L’irpina Moretti è osso duro: inizialmente le granatine la contengono, poi si sblocca e mette a segno canestri importanti per tenere Ariano a contatto fino al -5. Primo intervallo con la Todis avanti di 7 (17-10). Alla ripresa Salerno viaggia più spedita. Al 14’ l’asse De Nicolo-Opacic confeziona il +12 (26-14). Sale in cattedra il servizio assistenza targato Rizzati: prima la serba e poi la motivatissima ex di turno, Orchi, ne approfittano per l’allungo. Molto più attenta in difesa Salerno con le concentratissime Valerio e Scolpini. Coach Russo ruota tutte, risparmiando solo l’ultima arrivata Berenyte (bisognosa di entrare gradualmente in condizione) e De Mitri, reduce da un piccolo contrattempo fisico. Sul finire di tempo l’ospite Ferraretti mette 5 punti con caparbietà; De Nicolo da tre e poi ancora Opacic ristabiliscono le distanze per il 44-26 dell’intervallo. Si torna sul parquet con le ospiti più cariche: 0-6 nei primi 3’:30” con Zanchiello ad aprire la serie. Orchi sblocca, ma Salerno sbaglia ripetutamente sotto canestro e favorisce il ritorno delle irpine (46-36 al 26’). La partita si incattivisce, con colpi proibiti su ambo i fronti. Ariano si rifà sotto con Buglione e Moretti. Orchi risponde dalla distanza, De Nicolo prova a limitare i danni. Alla mezzora è 55-48. Ultimi 10’ di fuoco: Moretti si scatena e mette una tripla in apertura, Capriati e Opacic riportano le granatine sul +8 a 7’ dalla sirena. Si procede a colpi di tiri dalla distanza: ad Orchi risponde Ferraretti. Finale teso: +9 Salerno a 120 secondi dalla fine (68-59), Ariano realizza solo due liberi e la vittoria è della Todis.

Soddisfatto l’allenatore Aldo Russo. “Dopo cinque settimane non era facile, era come essere ripartiti dopo la preparazione. Incontrare una squadra che l’ha messa sulla bagarre, che era l’unica arma che riusciva ad avere. Anche l’arbitraggio ha concesso molto la fisicità ma ci fa bene giocare questo tipo di partite – le sue parole al termine della partita – Devo fare un plauso alle ragazze, venivamo da difficoltà con due giocatrici ancora ai box come De Mitri e Mancuso e Berenyte che deve ancora inserirsi. Ho avuto risposte importanti da tutte, anche dalla panchina ho ricevuto dimostrazione di affidabilità. Cosa migliorare? La gestione del ritmo, non potevamo sempre correre. Ad un certo punto abbiamo pensato che con l‘uscita per quattro falli di Moretti potessimo rallentare. Fa parte della crescita di un team giovane che sotto questo aspetto deve maturare. Siamo partite bene, in questo le ragazze sono sempre esemplari. Dovevamo essere più costanti, ma vincere questo tipo di gara ci fa bene. Alla ripresa in palestra analizzeremo meglio tutte le cose da migliorare”.

TABELLINO – TODIS SALERNO ’92-FERRARO GROUP ARIANO IRPINO 68-61 (17-10; 44-26; 55-48)

SALERNO: Valerio 10, Orchi 23, Ghiran, Galizia, Mancuso, Opacic 17, Globyte ne, Scolpini 2, Rizzati 4, Capriati 2, Berenyte ne, De Nicolo 10. All: Russo.

ARIANO IRPINO: Moretti 24, Frascolla 6, Zanchiello 2, Puzio 5, Muscetta 5, Ferraretti 13, D’Ambrosio, Falcone, Pastore, Buglione 5. All: Iovini.

Arbitri: La Corte e Senatore