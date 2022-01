Trincerone, la proposte dei consiglieri Cosentino e Sorrentino.

Una proposta per rendere l’area del nuovo Trincerone -all’altezza di via FP. Volpe- più

fruibile alla popolazione, più sicura e più pulita è stata presentata dal consigliere comunale

Vittoria Cosentino alla Commissione Urbanistica del Comune di Salerno, che ne ha

discusso stamattina.

Un’area gioco destinata ai bambini, di cui si sente la mancanza nel centro cittadino, un

sistema di videosorveglianza nelle ore notturne e mattutine, maggiori controlli delle Forze

dell’ Ordine, aumento del numero dei raccoglitori ed installazione di distributori di sacchetti

perla raccolta delle deiezioni canine, sono queste le principali proposte della consigliera

Cosentino, contenute in un documento che ha presentato unitamente al vicepresidente dr.

Luca Sorrentino che ha presieduto la seduta:

“Pur esprimendo grande soddisfazione per la realizzazione della copertura del nuovo

Trincerone all’altezza di via F.P. Volpe, che ha notevolmente migliorato la vivibilità della

zona con la realizzazione di parcheggi e verde pubblico in pieno Centro – si legge nella

nota-, su sollecitazione dei residenti e dei cittadini sento di dover esprimere alcune

considerazioni sulla fruibilità e sicurezza della zona. In accordo con il vicepresidente

Sorrentino avremmo piacere di portare all’attenzione del Sindaco e del Settore Verde

Pubblico, le innumerevoli richieste che provengono dai cittadini di Salerno centro, i quali

lamentano la circostanza che in que|l’area, contrariamente a quanto doveva essere

ipotizzabile, non sia stato individuato alcuno spazio attrezzato per i bambini. Infatti, gli

attrezzi “ginnici” attualmente installati non costituiscono un’occasione di attivita all’aria

aperta per gli adulti e vengono scambiati per giochi per i bimbi, in quanto in effetti sin da

subito, unitamente all’area, sono divenuti uno spazio frequentato esclusivamente dai

bambini ed adolescenti, per i quali, gli stessi, rappresentano invece un pericolo e non

L’area e inoltre diventata sin dalle prime ore del mattino percorso privilegiato di persone

che portano a passeggio il loro cane e che si ritrovano neliimpossibilità di raccogliere le

deiezioni canine per mancanza di distributori e raccoglitori a loro dedicati. inoltre va

segnalato, nelle ore serali e nelle prime ore del mattino, vengono riportate dai residenti

attività “sospette” che rendono la zona poco sicura per i bambini e ragazzi in età

adolescenziale, quali il ritrovamento di auto rubate e la presenza di persone sospette

dedite ad attivita poco raccomandabili”.

Da qui le proposte dei Consiglieri Cosentino e Sorrentino per rendere l’area del

Trincerone piu fruibile alla popolazione, migliorandone la sicurezza e la pulizia: 1)

sostituzione degli attrezzi ginnici attualmente installati, ma scarsamente utilizzati, con altre

attrezzature dedicate e proprie peri bambini, creando cosi un’area giochi bella e

funzionale a loro dedicata, considerata la mancanza di aree giochi nel Centro cittadino; 2)

realizzare un sistema di videosorveglianza nelle ore notturne e mattutine e maggior

controllo della Polizia Locale e delle Forze dell’ Ordine 3) incrementare il numero dei

raccoglitori di sacchetti delle deiezioni canine; 4) collocare appositi distributori di sacchetti

per la raccolta delle predette deiezioni.

Vittoria Cosentino-Luca Sorrentino