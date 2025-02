Le Buone Stelle, cena di solidarietà a Battipaglia

Il Distretto Rotary 2101, con Governatore il Dott. Antonio Brando, e il Rotary Club di Battipaglia, con Presidente l’Arch. Orlando Caprino Caprino, sono lieti di annunciare l’appuntamento con la terza edizione della Cena di Solidarietà “Le Buone Stelle”, che si terrà il prossimo 7 marzo 2025, presso l’Istituto “’IIS Ferrari “di Battipaglia.

L’evento coniuga l’alta gastronomia e la solidarietà, grazie al coinvolgimento di 3 chef stellati e 3 maestri dell’arte bianca, affiancati dagli allievi e dai professori del settore alberghiero dell’Istituto Ferrari, che offriranno gratuitamente la propria partecipazione.

La serata avrà inizio alle ore 18,30 con la presentazione del progetto inclusivo di Teatro Sociale della Compagnia “La Pazza Idea”, a cura della cooperativa sociale Voloalto, che ha lo scopo di favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi con disagio mentale.

A seguire si aprirà la cena di beneficenza presso la sala ristorante dell’Istituto.

Per l’occasione, il menù sarà curato dallo chef Christian Torsiello di “’Osteria Arbustico” di Capaccio Paestum, dallo chef Michele De Blasio del “Volta del Fuenti” di Vietri sul Mare e dallo chef Lorenzo Montoro de “Il Flauto di Pan” di Villa Cimbrone a Ravello, tre strutture premiate con l’ambito riconoscimento della Stella Michelin 2025.

Al loro fianco, Cristian Santomauro con la sua arte dell’antica “Ammaccata” cilentana, la chef dei grani Helga Liberto con i suoi lievitati e il maestro Massimiliano Resta con le sue creazioni di pasticceria.

A impreziosire la serata, la straordinaria presenza dello chef Alfonso Iaccarino, celebre protagonista della cucina italiana con il suo “Don Alfonso 1890” di Sant’Agata sui Due Golfi a Massa Lubrense.

L’evento sarà realizzato grazie alla disponibilità del Dirigente dell’IIS Ferrari di Battipaglia, professor Luca Mattiocco, e con il prezioso contributo degli studenti e dei docenti del settore Alberghiero, che avranno l’opportunità di affiancare grandi professionisti del settore, consolidando il legame tra formazione e realtà lavorativa.

La cena, che vede la collaborazione come media partner della testata online Luciano Pignataro Wineblog, rappresenta un’importante occasione per sostenere progetti di solidarietà e inclusione, e promuovere la cultura gastronomica del territorio, valorizzando al contempo il talento delle nuove generazioni che si affacciano a questo mondo. La somma raccolta per l’evento sarà interamente destinata all’acquisto di attrezzature per le 7 comunità parrocchiali della Forania di Battipaglia, nonché alla Cooperativa Voloalto.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il Rotary Club di Battipaglia al +39 335581690 o scrivendo alla email segreteria.rcbattipaglia@gmail.com.