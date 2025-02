Roma, impiantato orecchio bionico in un paziente affetto da sordità profonda bilaterale

(Adnkronos) – Un complesso intervento di petrosectomia subtotale e impianto di orecchio bionico di ultima generazione è stato eseguito dalla Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Filippo Neri di Roma. "Si tratta di un trattamento di impianto cocleare multielettrodo di ultima generazione, comunemente detto orecchio bionico, e contestuale trattamento di otite medica cronica in un paziente affetto da sordità profonda bilaterale. L'intervento è stato eseguito dall'équipe coordinata da Paolo Ruscito, primario della Otorinolaringoiatria dell'ospedale: Italo Cantore, Paolo De Carli, Francesca Cianfrone, Davide Fernandez, l'anestesista Lucio Paglione, gli infermieri strumentisti Valentina Rubicini e Marco Melucci". Lo comunica l'Asl Roma 1 in una nota. "L'impianto, già testato, sarà attivato tra circa 20 giorni, dopo un solo giorno di degenza e le necessarie cure postoperatorie. Questo consentirà il ripristino della funzionalità uditiva", si legge. "Il dispositivo consente infatti di stimolare elettricamente direttamente il nervo acustico in pazienti che hanno perso del tutto o quasi la funzionalità dell'orecchio, primo e unico organo di senso 'sostituibile' tramite un device impiantabile chirurgicamente". "Una grande soddisfazione per tutti noi dichiara il direttore generale dell'Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle – Con questo delicatissimo intervento di grande complessità, che unisce professionalità ed alta tecnologia, rendiamo la nostra offerta diagnostica ancora più ampia, un unicum nella nostra regione a vantaggio di cittadini anche non residenti nel Lazio – sono oltre il 30% dei pazienti da noi sottoposti ad otochirurgia – e questo rende l'ospedale San Filippo Neri e l'azienda ancora più attrattiva, per questo ringrazio il primario Paolo Ruscito e tutta la sua l'équipe di altissimo livello". "Una offerta diagnostica e terapeutica in ambito audiologico ed otochirurgico – sottolinea l'azienda sanitaria – che spazia dalla diagnostica audiologica neonatale e pediatrica alle procedure otochirurgiche di ricostruzione della membrana timpanica, di timpanoplastica, mastoidectomia e ricostruzione della catena ossiculare, di chirurgia dell'otosclerosi, di impianto di protesi passive e attive di ultima generazione, all'orecchio bionico, oltre che un protocollo unico in Italia per la diagnostica e il trattamento dei tumori del nervo statoacustico, in cooperazione con la Neurochirurgia, che include la diagnosi audiologica precisa della branca del nervo interessata e il ripristino funzionale uditivo post-trattamento tramite protesi impiantabili, oggetto di recenti pubblicazioni internazionali". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

