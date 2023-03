“L’azienda “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno screditata per una battaglia di tessere sindacali”: la denuncia di Mario Polichetti (Uil Fpl Salerno).

“Dietro le ultime battaglie sul “Ruggi” di Salerno vedo una perenne guerra di tessere sindacali. Ci sono persone che, pur di accaparrarsi qualche delega, non risparmiano attacchi all’Azienda. Un’Azienda che, se non è chiaro a qualcuno, resta una delle eccellenze del Mezzogiorno d’Italia seppur con le sue difficoltà. Ma basta attaccare pretestuosamente la dirigenza di questa Azienda solo per portare dalla propria parte un lavoratore e garantirsi una tessera sindacale in più. Questo gioco non porta da nessuna parte”.

Così Mario Polichetti, responsabile del reparto Gravidanza a rischio dell’ospedale di Salerno e sindacalista della Uil Fpl, denuncia quanto sta accadendo all’Azienda ospedaliera e universitaria salernitana sul fronte sindacale. “Ci sono troppe battaglie che distolgono dai problemi veri che vanno risolti al “Ruggi”. Ai sindacati autonomi chiedo di fare squadra e non di essere bandiere al vento, quasi ricattate dai lavoratori che minacciano di strappare la tessera ad ogni colpo di tosse. Si agisca per il bene del “Ruggi”, su questioni reali e non pretestuose. Basta gettare fango contro questa dirigenza”.