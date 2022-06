L’Augusteo torna ad essere ‘teatro della danza’ .

Da Centro Vaccinale per eccellenza a palcoscenico pronto ad ospitare tante piccole e grandi ballerine, emozionate e felici di indossare punte e tutù, per tornare finalmente in scena davanti al pubblico in sala: domenica 5 giugno il Teatro Augusteo ospiterà il saggio di fine anno dell’associazione “Il Balletto”.

Dopo due anni di pandemia, la struttura che ha da poco smesso i panni di hub vaccinale, farà da cornice agli spettacoli finali delle scuole di danza. «In tutto questo lungo periodo – afferma la maestra Federica Ferri, direttrice de Il Balletto – abbiamo sperimentato di tutto, lezioni prima a distanza, poi all’aperto, lo scorso anno la nostra scuola ha montato un palco all’interno di una pista di pattinaggio per poter permettere alle allieve di esibirsi al termine di un periodo complicato e difficile per tutti».

Nel frattempo, le allieve diplomande della scuola hanno dovuto rimandare i loro passi d’addio più e più volte, e nell’attesa sono diventate cinque: Francesca Melloni, Maria Grazia Salsano, Michela Campanile, Cristina Pappalardo e Ambra Antonucci.

«Ora, finalmente – continua Federica Ferri -, ci viene data la possibilità di tornare in quello che per anni è sempre stato il nostro habitat naturale, il nostro amatissimo teatro comunale e, per questo, ringraziamo l’amministrazione che, ancora una volta, ha teso la mano alle scuole di danza, mostrando grande sensibilità e attenzione, alla luce delle molteplici problematiche affrontate in questo periodo».

«Domenica 5 giugno inaugureremo la stagione dei saggi all’Augusteo, poi l’11 toccherà alla scuola di Valeria Milingi e Anna Iorio, ed il 25 a quella di Loredana Mutalipassi: io e le mie colleghe non vediamo l’ora di riportare le nostre allieve sul palco del teatro comunale».