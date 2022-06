Samarcanda, domenica 5 all’Auditorium S. Gregorio VII di Battipaglia.

Mancano pochissimi giorni al debutto del nuovo spettacolo teatrale di ‘Samarcanda’, lo storico sodalizio battipagliese, che il prossimo 5 giugno porterà in scena a Battipaglia un adattamento diretto da Enzo Fauci di “CECÈ”, allegra e famosissima commedia scritta da Luigi Pirandello.

Nello spazio scenico dell’Auditorium “S. Gregorio VII” interpreteranno il lavoro Donato Ciociola, Giusy Murrone e Nino Chillemi, con la partecipazione del regista Enzo Fauci.

Il Presidente di Samarcanda Teatro Francesco D’Andrea è particolarmente soddisfatto di quanto la sua compagnia sia riuscita a preparare nei mesi difficili dell’emergenza sanitaria: “Abbiamo già portato al debutto meno di un mese fa la frizzante commedia di Stefania De Ruvo ‘In tre sotto il letto’ e la risposta del pubblico è stata meravigliosa! Per noi operatori del Teatro Amatoriale la presenza al Teatro degli spettatori è linfa vitale di cui non possiamo fare a meno. Per questo invito tutti a tornare a stare con noi il 5 giugno, per incoraggiarci in questa difficile ma entusiasmante ripresa”.

Come per ‘In tre sotto il letto’, “CECÈ” vede alla regia Enzo Fauci, che ne ha curato anche l’adattamento: “Cecè è un lavoro lontano dalle caratteristiche del teatro impegnato pirandelliano – dice Fauci -, ha un’azione scenica dal ritmo sostenuto e ruota attorno ad intriganti e divertenti vicende che lasciano comunque spazio alle riflessioni. Nella nostra trasposizione teatrale è stato realizzato un adattamento nel prologo e nell’epilogo, ma – conclude il regista e attore di Samarcanda – non scopriamo nulla, vi aspettiamo a Teatro!”.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 20,30. Il biglietto d’ingresso con posto unico per assistere allo spettacolo, al costo di euro 5,00, può essere acquistato presso le prevendite: Libreria Mondadori, in Via Mazzini 31; Bar Caffè Arté, in Via Italia 35: Copy & Copy Sas, in Via Salgari 22. L’entrata e’ gratuita per bambini e ragazzi fino ai 12 anni di età. Per informazioni: 0828-307766 – 3317117342 – 335387954.