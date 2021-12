L’Asl blocca anccora la Salernitana, niente partenza per Udine. Rinvio o 3-0 a tavolino?

La Salernitana, dopo lo stop imposto dall’Asl di Salerno per i casi Covid riscontrati nel gruppo squadra, non partirà anche stamattina per Udine. Al momento la Lega A non ha rinviato la partita.

C’è il serio rischio, anche dopo le dichiarazioni di ieri del direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, che dava per scontata “al 99,9% la disputa dalle partita” – che alla Dacia Arena si verifichi un qualcosa di molto simile a quanto accaduto in Serie A l’anno scorso in Juventus-Napoli. Ma c’è anche il precedente in serie B di Salernitana-Reggiana. Nelle due circostanze le decisioni adottate furono differenti. Allo stato, nella massima categoria, non esiste un protocollo anti Covid. Resta pertanto da capire come si orienterà la Lega: qualora dovesse decidere di non rinviare la gara e l’Udinese si presentasse in campo, la squadra friulana otterrebbe la vittoria a tavolino e poi scatterebbero gli inevitabili ricorsi da parte della società granata, impossibilitata a partire dopo lo stop imposto dall’autorità sanitaria locale.