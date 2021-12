Sono 1.308 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo i numeri del bollettino di oggi, 20 dicembre 2021.

Registrati 15 morti: 9 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 21.153 test.

In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 439 quelli ricoverati in reparti di degenza.