“Lasciare il segno” 18 e 19 febbraio , ore 20 – associazione ART.TRE.

Incisioni

Vittorio D’Antonio, Eleonora De Maio, Ciro Abbate, Francesca Mari ed Alba Contento. Giovani studenti iscritti all’Accademia delle belle arti di Napoli al corso di “Grafica d’arte”, tutti di età compresa tra i 20 ed i 24 anni. Specializzati in tecniche di stampa, utilizzano procedimenti risalenti alla tradizione, che reinterpretano in chiave personale e moderna. Una commistione di stili e di ricerche artistiche differenti che, unendosi, sono in grado di dar vita a un’esperienza particolare, unica nel suo genere. Opere che spaziano da tematiche sociali, come il cambiamento climatico ed i suoi effetti devastanti sulla natura, a forme di astrattismo, che traggono ispirazione dal mondo degli insetti, per creare ciò che gli autori definiscono “forme organiche aliene”.

“Lasciare il segno” è un progetto attraverso il quale questi giovani artisti si pongono anche l’obiettivo di portare in auge tecniche che affondano le loro radici nella tradizione, da Salvator Rosa al più recente solco tracciato da un grande artista come Peter Willburger.

Intento della mostra è inoltre quello di coinvolgere soprattutto la parte giovane del nostro territorio in attività artistiche e culturali. Fondamentale è in tal senso l’aiuto fornito dall’associazione Art.Tre, punto di riferimento per la cultura a Salerno e luogo di incontro degli amanti del bello.

Giovanni Rosco