Il Secondo Circolo di Mercato S. Severino racconta il valore dell’amore.

La scuola racconta il valore unico e prezioso dell’amore. Sabato 11 febbraio in piazza Garibaldii bambini delle classi quarte e quinte del Secondo Circolo di Mercato S. Severino hanno presentato un piccolo grande tributo all’amore, in occasione di S. Valentino. Un’occasione per descrivere il senso di questo sentimento unico che deve guidare, accogliere e proteggere, andando contro la violenza, il maltrattamento, il rifiuto. Attraverso racconti e balli gli alunni del Secondo Circolo hanno parlato d’amore, di quello che protegge, di quello che si prende cura e non accetta oltraggi. Tra le forme d’amore quella che si trova nel nucleo più prezioso per ogni persona, la famiglia. Attraverso le musiche di Battiato, di Eman Meta, Silvia Michelin i bambini hanno espresso la visione più bella dell’amore.

Significativi i messaggi espressi su striscioni bianchi tenuti alti tra i bambini e le famiglie, dove si è letto: “No alla violenza”, “L’amore vince”, “Family is love”, “Avrò cura di te”. Una celebrazione significativa ed intensa, che il Secondo Circolo ha voluto organizzare in collaborazione al comune di Mercato S. Severino, con la presenza dell’assessore alla cultura Assunta Alfano. Una vera e propria festa, conclusasi con un grandissimo girotondo a cui hanno partecipato bambini, famiglie, docenti, con la Dirigente Anna Buonoconto, sempre in prima fila per le manifestazioni significative e formative per i propri alunni. “Aristotele diceva cheeducare la mente senza educare il cuore non è educare – afferma la Dirigente Buonoconto-. Bisogna quindi educare alle varie forme di amore per vivere pienamente e con consapevolezza le proprie emozioni, per saper gestire le paure e le angosce, per essere capaci di esternare i sentimenti e l’immenso a cui anela ogni cuore”. Un grande inno all’amore quello del Secondo Circolo che dalla scuola si è aperto alla comunità attraverso la voce dei bambini.