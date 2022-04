La mia Avvocata, presentazione del libro di Filippo Civale sabato 23 a Maiori.

Sabato 23 aprile alle ore 19 a Palazzo Mezzacapo a Maiori verrà presentato il libro autobiografico di Filippo Civale “La mia Avvocata”.

Saranno presenti il Presidente Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna (da sempre legato a Maiori), l’Abate della Badia di Cava de’Tirreni Michele Petruzzelli e lo storico Donato Sarno.

Filippo Civale, classe 1936, una vita di imprenditore animata da due passioni, le camminate e la fede in Maria.

Nel suo libro, già alla prima ristampa, , che vanta la prefazione dell’ex sindaco Stefano Della Pietra e dell’ex assessore Gerardo Russomando, editato da lui personalmente e non in commercio ma donato agli amici ed agli amanti di Maiori, Civale racconta come i suoi genitori, quando erano in attesa della sua nascita, si recarono a piedi da Maiori alla Badia di Cava sul Monte Falerzio attraverso il Valico di Chiunzi per consacrare il nascituro a Maria.

Dal 2 giugno del 1952 almeno una volta alla settimana Filippo Civale compie lo stesso percorso de suoi genitori per rendere omaggio alla Madre di Dio.

Grande camminatore, oltre 8.000 chilometri percorsi nel 2021, promotore della vita sana all’aria aperta e dell’attività fisica, Civale racconta il suo rapporto con la Badia e del legame inscindibile rinsaldatosi negli anni nelle 120 pagine del libro corredato anche di fotografie scattate da lui stesso con il suo inseparabile smartphone.

L’incontro sarà trasmesso anche dall’emittente locale di Cava Quarta Rete.