La Luminaria di San Domenico a Praiano

LUMINARIA DI SAN DOMENICO 2025

www.luminariadisandomenico.it

1, 2, 3 agosto

3000 e più sono le fiaccole che saranno illuminate a Praiano, da oggi venerdì 1 fino a domenica 3 agosto 2025. Durante il triduo di attesa per la festa di San Domenico, solitamente celebrata il 4 agosto, i cittadini del borgo ripropongo la tradizionale Luminaria di San Domenico, un evento che viene realizzato dal lontano 1600. Il fuoco sarà il protagonista assoluto, a partire dall’accensione delle fiaccole lungo il decoro maiolicato di Piazza San Gennaro, per proseguire per le vie del paese fino ad arrivare al Convento.

Il tutto grazie al prezioso lavoro dello Staff della Luminaria, bambini e ragazzi coadiuvati da adulti che, nei giorni che precedono l’evento, con dedizione e impegno, realizzano artigianalmente le fiaccole.

Ogni sera dal 1 al 3 agosto performances di fuoco, danze ed acrobazie saranno magistralmente interpretate dalla compagnia francese La Salamandre che torna a Praiano dopo 5 anni di assenza.

La Luminaria di San Domenico è realizzata dal Comune di Praiano con il supporto creativo e logistico di Pelagos – Associazione che, 24 anni fa, ideò con il suo presidente Gennaro Amendola, l’intera manifestazione, e in collaborazione con la Parrocchia di San Gennaro.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Distretto Turistico Costa d’Amalfi e dell’Ente Parco Regionale del Monti Lattari.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano | Tel. 0039 089874557 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it – www.luminariadisandomenico.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...