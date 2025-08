Hotel Due Torri a Maiori, il relax non va in vacanza

C’è un punto, sulla roccia a picco sul mare di Maiori, dove la Costiera sembra offrirsi allo sguardo come da una nave elegante, immobile in mezzo al blu. È da questa posizione privilegiata che l’Hotel Club Due Torri permette di vivere il territorio con una prospettiva diversa: non quella di chi corre da una tappa all’altra, ma di chi si concede il lusso dell’attesa e della contemplazione. Anche in agosto, quando il ritmo si fa più concitato nei vicoli delle località più affollate, l’atmosfera che si respira in questo luogo rimane rilassata, protetta, privilegiata. Il vero lusso, qui, è la possibilità di scegliere: tra il silenzio ovattato della propria terrazza sul mare e l’energia delle escursioni, tra un pomeriggio di lettura accanto alla piscina e una giornata a zonzo tra le colline, tra il mare della spiaggia privata o quello di un’uscita in barca. Tutto è orchestrato da un’organizzazione su misura, pensata per evitare ogni stress, ogni imprevisto, ogni fatica.

Anche nei giorni più affollati dell’estate, il Club Due Torri mantiene la sua promessa: offrire una Costiera autentica e privilegiata, vivibile anche ad agosto, con lo stesso spirito lento e raffinato di un viaggio via mare. Una crociera che non parte mai, e per questo lascia il tempo di fermarsi davvero. Il Due Torri non è solo un hotel, ma una visione di ospitalità familiare, nata dall’intuizione delle sorelle Anna e Nadia Citarella, e oggi condivisa con Helena e Chiara Celotto, le figlie di Anna. Un percorso tutto al femminile che unisce spirito imprenditoriale e radici profonde. Le 47 camere e le 4 suite, tutte con affaccio sul mare, abbracciano l’ospite come se fossero cabine private di una crociera di lusso. Le suite con Jacuzzi vista mare sono pensate per chi cerca un’esperienza intima e riservata, tra design mediterraneo e comfort contemporaneo. Il rooftop, con la piscina a sfioro, il bistrot donna Emilia e il lounge bar Cinquanta con Vista è un invito a fermarsi, perché da qui la Costiera si guarda senza bisogno di muoversi. E se la voglia di esplorare prende il sopravvento, l’hotel rappresenta un punto di partenza strategico organizzando esperienze fuori dai soliti percorsi. Dalle visite alle cantine di Tramonti, con i loro secolari vigneti prefillossera, ai laboratori di ceramica artistica vietrese, fino agli itinerari tra le aziende che lavorano il limone sfusato, simbolo profumato della Costiera. Un viaggio tra profumi e sapori grazie anche all’immensa cucina dell’executive chef Alfonso Crisci che sovrintende a tutta l’offerta gastronomica del resort, che nel ristorante gastronomico Oltremare posto al quinto piano, trova la sua espressione più alta. L’hotel Club Due Torri propone un modo per scoprire l’anima artigianale e agricola di una terra troppo spesso raccontata solo per la sua superficie e per questo si pone come luogo dove si arriva per vedere la Costiera e si resta per viverla davvero.

ACCOMODATION

Ceramiche di Vietri, colori chiari, ambienti raffinati dal sapore moderno e mediterraneo sfilano nelle 47 stanze e 4 suite dal panorama mozzafiato dell’Hotel Club Due Torri di Maiori situate dal quinto al settimo piano della struttura. Tutte sono accomunate da un decòr caldo e avvolgente, dalle amenities ricercate e dalla vista strepitosa che, spaziando dalla vicinissima Torre Normanna e passando per Minori, Atrani e Ravello arriva a Capo Conca. Se nelle Panoramic Room l’atmosfera tradizionale rimanda al design tipico delle ville della costiera amalfitana, grazie anche ai balconi con giardino di cui alcune sono dotate, nelle Deluxe, dopo il restyling dell’architetto Francesco Della Femmina, la tradizione viene reinventata. Il design moderno si esprime con linee pulite e definite e l’artigianalità è custodita nell’alternanza delle tonalità del blu e del bianco delle preziose ceramiche di Vietri. Ambienti ampi, eleganti arredi e tutte le comodità che un’esperienza di lusso, può regalare sono le peculiarità delle suite nelle quali la Jacuzzi vista mare diviene il simbolo del comfort e del relax. Da una qualsiasi di queste stanze il risveglio del mattino, con il sole che si riflette sull’acqua turchese del mare, con i profumi agrumati dei limoni in fiore e con le note fresche delle erbe aromatiche, è sentirsi avvolti in un abbraccio inebriante. La colazione è momento incantevole, servita sulla irresistibile terrazza sul mare situata all’ottavo piano, dove un sontuoso buffet attende gli ospiti con proposte fragranti e deliziose, dolci e salate.

ROOFTOP

Tra gli investimenti che hanno scandito il costante rinnovo di questa struttura vi è quello che nel 2016 ha cambiato il volto del rooftop all’ottavo piano dell’Hotel Club Due Torri. Sospeso tra il cielo e il mare, regala una vista senza pari sul golfo e un viaggio tra i sapori, i profumi, la bellezza e tutto il calore che questa terra può offrire. Gli arredi alternano il prevalere delle tonalità chiare del bianco e del beige con squarci di colore portati dalle ceramiche di Vietri che decorano i tavoli. Il cristallo che delinea la terrazza crea un passaggio senza soluzione di continuità tra il pavimento e il mare mentre l’ampio orizzonte trova i suoi confini nei paesi incastonati sui Monti Lattari.

Perla d’eccezione di quest’oasi paradisiaca è la piscina panoramica riservata ai clienti dell’albergo. Unica in tutta Maiori, invoglia gli ospiti a bagni di sole lontani dai luoghi più affollati, assaporando privacy e comfort, propri di uno yacht di lusso.

Cuore pulsante di questo hotel è l’offerta gastronomica, curata dal 2021 dallo chef Alfonso Crisci, che sul rooftop propone una cucina autenticamente campana, fatta da una grandissima materia prima che narra la terra e il mare della costiera amalfitana, strizzando l’occhio a incursioni vesuviane. L’ampio salone, interamente aperto sulla balconata, è la passerella di una sfilata di sapori che scandiscono lo scorrere delle ore. Tutta l’offerta gastronomica è aperta anche al pubblico esterno: dalle 7:30 alle 10:30 va in scena la colazione che, oltre al ricco buffet, consente di scegliere à la carte tra Porridge, Pancake, French toast e Omelette assortite. Dalle 12:00 alle 17:00 è la volta del Light Lunch che, nella sua semplicità, non rinuncia a mettere il territorio nel piatto. Accanto a un’ampia scelta di insalate troviamo la Pizza di Cetara con alici, pomodoro e origano selvatico di Tramonti, il Mezzo pacchero con doppio pomodoro Corbara e Vesuvio, una gustosa Scaloppa di spada alla pizzaiola bianca e per finire una nutrita offerta di dessert.

Ad accompagnare gli ospiti verso la cena è il cocktail bar che, dal 1° aprile 2025, grazie alla collaborazione con il team di Cinquanta Spirito diventa “Cinquanta con Vista”. Negli ultimi anni, il team di Cinquanta, fondato da Alfonso Califano e Natale Palmieri, ha girato il mondo, lasciando il segno nei migliori cocktail bar internazionali: dal Dante di New York all’Odori di Atene, dal Viajante di Londra allo Stella Bar di Bangkok, fino al Qura di Hong Kong. Un percorso che li ha portati a ottenere prestigiosi riconoscimenti: nel 2024, sono tra i 10 migliori bar team d’Europa per gli “Spirited Awards” di Tales of the Cocktails a New Orleans; nel 2023, sono stati premiati come “Miglior Bar Team dell’Anno” in Italia da Bargiornale e quest’anno si sono classificati al 92° posto nella classifica “Top 500” dei migliori cocktail bar del mondo.

A guidare la proposta beverage, al fianco di Davide Mammato Bar Supervisor della struttura che supporta questa nuova partnership, è Emanuele Primavera, premiato nel 2023 come “Best Bartender Under 35” ai “Food & Wine Awards” e supervisor di Cinquanta Spirito Italiano. Il concept alla base è chiaro: un cocktail bar che torna ad essere punto di aggregazione, con l’aperitivo come rito centrale e una drink-list che reinterpreta i classici con ingredienti della tradizione italiana nella elegante e sofisticata cornice dell’Hotel Club Due Torri. Per questo la drink list prevede due sezioni: I grandi classici dei bar d’hotel, reinterpretati con lo stile unico di Cinquanta, come il Cocktail Martini e il Red Snapper e Taste of Italian Summer, una selezione ispirata ai profumi e ai sapori dell’estate italiana, con ingredienti come pesca, caffè, anguria e bergamotto. Tra le proposte più intriganti, il Negroni Nazionale con le note di caffè dell’Amaro Nazionale e il Savoia Orancio e il Bergamot Margarita, che reinterpreta il celebre drink con Tequila, Italicus Rosolio di bergamotto ed erbe mediterranee. Un’atmosfera esclusiva, dunque, accesa ogni venerdì da musica dal vivo e la domenica, da giugno a fine agosto, da dj set a partire dal tramonto. Tra musica, buon cibo e panorami spettacolari questo angolo di paradiso sul rooftop dell’Hotel Club Due Torri di Maiori, diviene il nuovo place to be dell’estate 2025 per gli amanti della miscelazione di qualità, con una vista che toglie il fiato e un’anima tutta italiana. Quando poi sul finire del tramonto i toni del rosso e dell’arancio colorano il mare e le insenature, apre il Bistrot Donna Emilia. Dedicato dalle sorelle Citarella alla loro mamma e al suo immenso amore per la propria terra e la cucina che ne è espressione, ha trovato nello chef Crisci il suo interprete ideale.

Lo chef Crisci è, inoltre, protagonista assoluto con la sua brigata di sala e cucina del Ristorante Oltremare che propone una cucina di ricerca volta a unire pochi ingredienti eccezionali per dar vita a piatti eleganti e intensi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...