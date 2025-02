La “Green Tribology” spiegata dal professor Alessandro Ruggiero ai soci del “Rotary Club Salerno Picentia”, “Rotary Club Nocera Inferiore Sarno “e “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”.

“Due scienziati: Kennet Holmberg e Ali Erdemir, in un recente studio hanno dimostrato che il 23% del consumo mondiale di energia è dovuto a processi tribologici ossia a processi di attrito, usura e lubrificazione. Il 20% è utilizzato per superare l’attrito, mentre il restante 3% è utilizzato per sostituire le parti affette da usura. Mediante le nuove tecnologie, superfici e tecniche di lubrificazione, è possibile ridurre, nell’arco di 15 anni, la perdita di energia dovuta ad attrito del 40%, e nel giro di 8 anni, del 15%. Questo significa un risparmio annuo dell’1,4% del PIL a livello mondiale e di una riduzione dell’8,7 % del consumo totale di energia nel lungo termine. Il maggior risparmio di energia, a breve termine, si può avere nei settori del trasporto e della generazione di energia, con un risparmio rispettivo del 25% e del 20%. Nei settori manifatturiero e residenziale, invece, si potrebbe avere un risparmio di circa il 10%”. A spiegare gli effetti della “Green Tribology” è stato il professor Alessandro Ruggiero, Ordinario di Tribologia e di Meccanica Applicata alle Macchine, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Salerno durante l’incontro organizzato presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Picentia”, presieduto dall’avvocato Raffaele Brescia Morra, in interclub con il “Rotary Club Nocera Inferiore Sarno”, presieduto dal dottor Antonio Amato, e con il “Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem”, presieduto dal dottor Ersilio Trapanese.

Il docente universitario salernitano che nel maggio del 2024 ha organizzato a Salerno un simposio internazionale sulla tribologia, ha spiegato di cosa si occupa questa scienza:” Studia le interazioni fra superfici a contatto in moto relativo e può essere definita come la scienza dell’attrito, dell’usura e della lubrificazione applicata alle superfici in moto relativo. Ha come obiettivo quello di fornire i principi necessari ad ottimizzare le prestazioni di accoppiamenti (rendimento meccanico, usura) in diverse condizioni di funzionamento”. Il professore rotariano, Prefetto del “Rotary Club Salerno”, ha raccontato che già Leonardo da Vinci studiava i fenomeni dell’attrito:” Il termine “tribologia” è però molto più recente. Risale a circa 50 anni fa, quando l’ingegnere meccanico britannico Peter Jost lo coniò per definire finalmente questa branca della scienza”. Il professore Ruggiero ha spiegato le varie tipologie di applicazione della biotribologia:” Quella parte della tribologia che si occupa dei contatti biologici e che si sta usando in vari campi, come l’ottimizzazione delle protesi articolari; ai fini della minimizzazione delle usure e quindi della massimizzazione dei tempi di un eventuale revisione protesica, o anche all’ottimizzazione delle valvole cardiache, o all’ottimizzazione del contatto lente e fluido oculare quando si parla di lentine a contatto”. Il professor Ruggiero ha anche spiegato il significato di transizione ecologica:” È quel processo di innovazione tecnologica e rivoluzione ambientale volto a favorire l’economia e lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della sua sostenibilità. L’attrito è la principale fonte di dissipazione energetica. Il controllo e la minimizzazione dell’attrito porteranno, sia al risparmio energetico, sia alla prevenzione dei danni ambientali e ridurrà anche la sostituzione delle parti affette da usura che limita la durata dei componenti e l’affidabilità di una macchina oltre a creare detriti e particelle che contaminano l’ambiente e, in alcuni casi, possono anche essere dannosi per l’ambiente”. Il professor Ruggiero ha spiegato che per ridurre l’attrito è necessario usare dei lubrificanti:” I lubrificanti vengono utilizzati in molti campi: sono fluidi atti a ridurre attrito e usura: possono essere liquidi, solidi e gassosi. Negli ultimi dieci anni sono state utilizzate globalmente più di 40 milioni di tonnellate di lubrificanti all’anno, con un aumento previsto nel tempo. La maggior parte dei fluidi usati come lubrificanti sono di origine minerale, ottenuti principalmente da derivati del petrolio, ma grazie ad una serie di vantaggi, gli oli vegetali rappresentano una buona alternativa agli oli di petrolio. I biolubrificanti sono prodotti di completa o parziale origine naturale compatibili con l’ambiente. Le colture dalle quali vengono ricavati sono: palma, soia, oliva, girasole, cocco, semi di lino e altre specie oleaginose. L’ultima frontiera sono i liquidi ionici: dei composti costituiti da ioni e da loro combinazioni che a tutti gli effetti sono dei sali liquidi che hanno un coefficiente di attrito più basso di quello degli oli idrocarburici”. Il professor Ruggiero è conosciuto all’estero per le sue ricerche anche nel campo della “Biomimetica”:” L’osservazione della natura come elemento d’ispirazione ingegneristica che ha lo scopo di produrre materiali e strutture ispirati agli organismi e agli ecosistemi: ci sono anche vernici autopulenti e autoriparanti”. Ruggiero ha concluso il suo intervento citando una frase di Albert Einstein:” Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”. Sono intervenuti: il Segretario Distrettuale Francesco Amato e il Past Governor Marcello Fasano.

Aniello Palumbo