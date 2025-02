Il “Rotary Club Salerno Duomo” premia le eccellenze del “Conservatorio Giuseppe Martucci” di Salerno. Il Direttore Fulvio Artiano annuncia l’apertura dell’Auditorium.

“Tra sette mesi apriremo l’Auditorium del Conservatorio! Per renderlo completamente fruibile per la comunità salernitana e per quella accademica ci vorranno dei tempi tecnici per la rifunzionalizzazione degli impianti. Tante saranno le iniziative che metteremo in campo dopo l’apertura in questo spazio fisiologico e funzionale di cui abbiamo veramente bisogno, sia per la didattica, sia per la produzione artistica, sia per la ricerca. La sala grande potrà ospitare circa 350 persone, mentre la sala media e la piccola potranno ospitare più di cento persone. Aspettiamo la firma della convenzione”. È stato il Direttore del Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, Fulvio Artiano, ad annunciare la firma della convenzione grazie alla quale l’Auditorium “Umberto I” sarà concesso al Conservatorio in comodato d’uso gratuito per 19 anni. Convenzione che sarà sottoscritta in occasione della conferenza stampa che si terrà mercoledì 26 febbraio alle ore 10.00, presso la sede del Conservatorio. Interverranno il Sindaco Vincenzo Napoli, il Presidente del Conservatorio Luciano Provenza, il Direttore Fulvio Artiano, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, Vittorio Acocella e la professoressa Giovanna Cassese, Presidente del Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale. Durante l’evento, si esibirà il “Coro Pop” a cappella del Conservatorio diretto dal Maestro Ciro Caravano. Il Direttore Fulvio Artiano ha annunciato questo importante traguardo per il Conservatorio in occasione della quarta edizione della premiazione dei vincitori delle sei borse di studio assegnate ai migliori allievi del Conservatorio Martucci dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Eduardo Grimaldi, rappresentato dal Past President Sabato Cuozzo che ha curato l’organizzazione del premio per l’anno 2024, suo anno di presidenza.

Dieci i musicisti premiati: tutti di alto livello musicale: nazionale e internazionale come ha affermato con orgoglio il Direttore Fulvio Artiano:” Il nostro Conservatorio che vanta collaborazioni anche con istituzioni straniere è considerato uno dei migliori Conservatori in Italia e in Europa”. Presentati dal Vicedirettore del Conservatorio, il Maestro Ernesto Pulignano, tutti i premiati hanno un sogno: quello di entrare a far parte di una grande orchestra o, come nel caso del soprano Laura Fortino di Giffoni Valle Piana, di entrare a far parte di una importante accademia di canto lirico. È stata proprio Laura Fortino ad essersi classificata al primo posto ex aequo con il “Duo FiSax” composto da sassofonista Francesco Alfano di Battipaglia e dal fisarmonicista Francesco Venneri di Cosenza. Accompagnata al piano dal Maestro Carmine Rosolia, di Sicignano Degli Alburni, Laura Fortino ha interpretato la celeberrima aria “Sì, mi chiamano Mimì” tratto da “La Bohème di Giacomo Puccini e l’aria da camera “Musica Proibita” di Gastaldon. Il “Duo FiSax” con al sax soprano Francesco Alfano, e con Francesco Venneri con la sua fisarmonica a bottoni, hanno eseguito il brano “Danzon n.2” di Arturo Márquez. Secondi classificati ex aequo il violinista Luigi Racioppoli di Caserta che ha eseguito l’Adagio dalla Sonata n.1 di Bach e il “Capriccio n.20” di Paganini; e il chitarrista Angelo Della Rocca, di Santa Maria La Carità, che ha interpretato il terzo e quarto tempo della “Sonata para guitarra” di Antonio Josè.Terzi classificati ex aequo sono stati: il pianista Francesco De Crescenzo, di Baronissi, che ha interpretato lo “Scherzo op.20” di Chopin, e il quartetto composto da Pietro Avallone di Salerno all’oboe, Mattia Costa di Salerno al fagotto; Alessio Mecarolo di Viterbo al clarinetto, Giovanni Regine di Baronissi al flauto. I quattro musicisti hanno eseguito il brano “Wind Quartet” di Jean Francaix. Questa è la quarta edizione del premio nato nell’anno di presidenza del Club dell’avvocato Alberto Cerracchio come ha ricordato il Past President Sabato Cuozzo che ha anche ricordato il compianto direttore Fulvio Maffia:” Lo scopo del premio è quello di tributare un giusto riconoscimento a questi giovani talenti in adesione con una delle vie di azione del Rotary che è quella della promozione della crescita culturale e sociale dei giovani”

Aniello Palumbo