La grande festa con Valeria Marini per il nuovo McDonald’s di Battipaglia.

I baci stellari di Valeria Marini conquistano Battipaglia. L’attrice e showgirl madrina d’eccezione dell’inaugurazione, Covid-free, del ristorante McDonald’s di Battipaglia.

Valeria, con i suoi sorrisi smaglianti e il carisma, conquista anche i più piccolini e le bimbe che le chiedono i selfie. Lei ‘femme fatal’ indiscussa che incarna ed è nell’immaginario collettivo la diva italiana per eccellenza, si muove, con grande naturalezza, attraverso la nuova struttura McDonald’s dal design innovativo post industriale.

“Sei bellissima”, si alza una voce durante il taglio del nastro. Ad attendere lei e gli ospiti l’enorme torta a forma di Big Mac, l’iconico panino McDonald’s. Insieme per il brindisi inaugurale, Luigi Snichelotto partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza, Franco Picarone Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, e la consigliera Gabriella Nicastro in rappresentanza del Comune di Battipaglia.

“Questa terra è gioia di vita. Sono luoghi bellissimi dove si percepisce sempre un’accoglienza fantastica – afferma Valeria – Salerno è una città meravigliosa che amo tanto”. Il suo segreto di bellezza? “È amare quello che faccio”, continua Valeria, che si muove sulle note del suo nuovo singolo ‘Baci stellari, besame’, con cui si prepara ad infiammare l’estate: “Mi piace vivere la vita con grande ottimismo, l’estate è l’esplosione della vitalità, della gioia”.

Una grande festa per il personale, gli amici e gli appassionati di McDonald’s, organizzata dal brand attraverso Luigi Snichelotto e il suo team, per celebrare la bellezza della vita e lo spalancarsi della stagione estiva.

“È bello ritrovarci tutti insieme – sottolinea Luigi Snichelotto – Siamo molto contenti di poter ospitare gli amici e i clienti che vengono a trovarci ed il team che lavora in questo ristorante. È ritrovare il piacere di stare insieme dopo i tragici eventi pandemici degli scorsi due anni”.

Il nuovo McDonald’s di Battipaglia si inserisce in un più ampio progetto di restyling urbanistico territoriale, come sottolineato dai vari rappresentanti istituzionali presenti, che si sviluppa lungo la strada statale che si apre al Cilento, lungo la via del mare.

“È importante per Battipaglia l’apertura di un McDonald’s, è un’offerta ristorativa che copre un segmento di mercato particolarmente attrattivo per la fascia giovanile e completa l’offerta ristorativa locale – evidenzia il Presidente Franco Picarone – È un’occasione di lavoro per tanti ragazzi, ma soprattutto un’esperienza di vita – prosegue – Attrattività turistica, sviluppo commerciale e non solo, perché il brand ha l’attitudine a relazionarsi con il territorio sostenendo iniziative culturali e sociali. Si ricordi l’intervento al Giardino della Minerva di Salerno per il restyling delle aule multimediali”.

“Questo gemellaggio tra brand ed istituzioni può soltanto fare onore alla città di Battipaglia – dichiara la consigliera Gabriella Nicastro – L’amministrazione fin da subito è stata al fianco del marchio, abbiamo offerto tutto il supporto possibile. McDonald’s ha risposto confermando tutte le aspettative con le assunzioni e ha contribuito al più ampio progetto di restyling urbano”.

Dal punto di vista del bilancio sociale, si è appena conclusa la seconda edizione di “Sempre Aperti a Donare”, con 4.400 pasti caldi distribuiti alle fasce sociali più fragili da gennaio a marzo scorso, in sinergia con le associazioni di volontariato del territorio, tra cui Filotea e L’Abbraccio di Salerno, Madre Teresa di Calcutta di Potenza, a cui quest’anno si è aggiunta anche Battipaglia con la mensa dei poveri gestita da Padre Ezio Miceli.

In prospettiva, tra settembre e ottobre 2022, ritornerà l’iniziativa “Le Giornate insieme a te per l’Ambiente di McDonald’s”, che nel 2021 ha coinvolto Salerno Città con 2 diversi interventi a Via Roma e a Mercatello, Potenza, Pontecagnano e Paestum e che, quest’anno, includerà anche Battipaglia.