Quello di San Rocco, patrono dei viandanti, è un culto particolarmente sentito che va oltre i confini sianesi, infatti per la festa del Santo Patrono a Siano sono sempre accorsi in massa fedeli provenienti da Nord a Sud Italia ma anche dall’estero.

E così la festa di San Rocco a Siano, rappresenta la tradizione, la storia, l’identità di un popolo, divenendo con le sue attrazioni varie, l’evento tra i più sentiti ed importanti della Provincia di Salerno e non solo. Anche quest’anno viene confermato, da parte degli organizzatori “Comitato Centrale, ” un programma tra sacro e profano, ricco di eventi dislocati in varie zone del paese tra Piazza S. Rocco, Piazza Borsellino e Piazza Aldo Moro.

Si parte domenica 6 alle ore 19.30 con l’esposizione Solenne della Statua del Santo Patrono, durante la funzione liturgica nella chiesa patronale di San Rocco. Questa è una tradizione che va avanti da oltre 35 anni per volere ed iniziativa del parroco sac. Don Crescenzo Aliberti. L’esposizione del simulacro avviene sempre la prima domenica di agosto antecedente il 7 agosto data di inizio della novena in onore del santo patrono. I festeggiamenti, in onore del santo patrono, si terranno dal 14 al 18 agosto.

14 agosto. Alle 20.30 prendono il via i festeggiamenti in piazza San Rocco con la prestigiosa Orchestra di fiati “Città di Bari”. Alle 22.00 in piazza Borsellino approda l’allegria di “NOSTALGIA 90” che sta accendendo con il suo tour le città d’Italia.

15 agosto. Serata istituzionale, alle 22.00 in Piazza S. Rocco la serata sarà dedicata alla musica dell’ “Orchestra Pop Ruah” che incontra il cinema con il suo particolare spettacolo.

16 agosto. Fede, Tradizione e Condivisione trovano la loro massima espressione in questo giorno dedicato interamente al santo Patrono. Alle 11, Chiesa di S. Maria delle Grazie, Messa solenne. A seguire, alle 19.00: processione.

Alle 22.00. Piazza San Rocco “Concerto di musica classica città di Conversano”.

17 agosto. Giornata del palio dei fuochi dedicata al sacerdote don Franco Aliberti. Ore 20,30. Piazza S. Rocco. Tornano gli attesissimi spettacoli pirotecnici di luci e fuochi freddi per accensione del campanile a cura della ditta Salvati Firework. Alle 21 è la volta della fantasmagoria delle “fontane danzanti” a cura di Dominicis. Alle ore 22.00 la serata prosegue con l’importante e tradizionale Palio dei Fuochi che vedrà 4 artisti pirotecnici che si esibiranno. La serata si conclude in piazza San Rocco per la premiazione del palio stesso e con la musica di SKIZZEKEA BAND.

18 agosto. Piazza Aldo Moro. Ore 21,30 Dj Set + vocalist. Alle 22.00 gran finale con il concerto di Andrea Sannino.