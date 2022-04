La comunità Indiana della Piana del Sele, organizza una Manifestazione Religiosa domenica 24.

dall’Associazione Gurdwara Sangat Sabah Tempio Sikh riceviamo e pubblichiamo

Siamo lieti di portare a conoscenza le SS. VV. della Manifestazione Religiosa che

l’Associazione ha organizzato per il giorno 24/04/2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 circa,

con partenza dalle sede di Battipaglia in via Inghilterra n. 4.

Programma:

La manifestazione sarà svolta in processione che partirà dalla sede operativa dell’Associazione ubicata in via Inghilterra, 4 nella città di Battipaglia, seguirà il seguente tragitto: via Inghilterra, Via delle Industrie, Via Brodolini, con il rientro definitivo in sede, previsto per le ore 14:00 circa.

Lo scopo della manifestazione, che coincide con le celebrazioni della nascita di PANTH KHALSA

VSAKHI, fondatore della religione SIKH, nato il 13 aprile 1699, sarà l’occasione per la diffusione di un messaggio di pace e solidarietà, con occasione di far conoscere usi, costumi e tradizioni del popolo Indiano, ci saranno delle esibizioni con giochi tipici ed un breve ristoro per i partecipanti.

Si calcola che i partecipanti provenienti da alcune parti dell’Italia saranno circa 800 – 1000 persone.

Durante la processione è previsto un rimorchio addobbato con fiori, trainato da un trattore, che trasporterà il GURU GRANTH SAHIB JI, ovvero il libro sacro della religione SIKH.

All’inizio del corteo, cantanti indiani, vestiti con abiti di colore arancio e simboli della religione

SIKH, allieteranno la manifestazione con musiche tipiche.