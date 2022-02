Jomi Salerno sconfitta in casa da Ferrara.

Sconfitta casalinga per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne s’arrendono, infatti, all’Ariosto Ferrara tra le mura amiche della palestra Caporale Palumbo con il risultato finale di 30 a 22. La prima rete del match è del sette allenato da coach Laura Avram, immediato il pareggio dell’Ariosto Ferrara con il sette metri della Tomova. Nei primi minuti le due formazioni si affrontano a viso aperto, si viaggia sui binari della parità (4 – 4 al 5′). Le ospiti, sfruttando qualche errore di troppo della Jomi, allungano sul +2 (5 – 7 al 12′) costringendo coach Avram a chiamare il time out. La musica non cambia al rientro in campo per quanto concerne il team salernitano, il sette ospite allenato da Britos anzi allunga sino al +4 (5 – 9 al 15′). Dai sette metri Manojlovic non sbaglia, le campane così possono accorciare nel punteggio (7 – 9 al 18′). Al 22′ capitan Soglietti e compagne allungano nuovamente sul +4 (8 – 12). La Jomi Salerno prova a restare aggrappata al match, al 26′ il risultato è 13 – 11 per l’Ariosto Ferrara. Il sette allenato da coach Avram arriva sino al -1 al 28′ (12 – 13) e può pareggiare i conti con Lauretti Matos, la sua conclusione però termina alta. La Jomi sbaglia tanto in attacco, l’Ariosto Ferrara segna ed alla fine la prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 14 – 12 in favore delle ospiti. Botta e risposta ad inizio ripresa tra le due formazioni (13 – 15 dopo un minuto). Al 5′ Tomova realizza il sette metri che permette alle ospiti di allungare (14 – 18). Le ospiti allungano sul +5 (14 – 19 al 7′) costringendo coach Avram a chiamare il time out. Dalla Costa prova a tenere a galla le compagne realizzando la rete che vale il 15 – 20 al 10′. Al 15′ l’Ariosto Ferrara è avanti sul 17 – 24. Capitan Soglietti e compagne, a caccia di punti preziosi, continuano a premere il piede sull’acceleratore (19 – 26). La Jomi sbaglia tanto in attacco, l’Ariosto approfitta di ciò (21 – 27 al 25′). Finisce 30 – 22 per le ospiti, arriva così una nuova sconfitta per le salernitane.