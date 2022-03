Jomi Salerno, gara casalinga conttro Cassano Magnago.

La Jomi Salerno ancora di scena alla Palestra Caporale Palumbo. Capitan Napoletano e compagne, infatti, affronteranno sabato 12 marzo (inizio ore 17) il Cassano Magnago tra le mura amiche. Le campionesse d’Italia in carica guidate in panchina da Laura Avram sono reduci dal successo nel recupero contro Pontinia ed occupano attualmente la seconda posizione in classifica con 26 punti in condominio con Mestrino. Dall’altra parte la giovane formazione lombarda allenata da Salvatore Onelli ha collezionato sin qui 14 punti, frutto di 7 vittorie e 9 sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato il Cassano Magnago è stato superato in trasferta dall’Ariosto Ferrara. All’andata capitan Napoletano e compagne si imposero al Pala Tacca con il risultato finale di 31 – 23. “Siamo molto contente – afferma il portiere Marijana Ilić – della vittoria ottenuta nel recupero contro Pontinia. Adesso stiamo lavorando e ci stiamo concentrando sulla prossima sfida in programma questo fine settimana contro il Cassano Magnago”. L’estremo difensore della Jomi Salerno poi aggiunge: “Cerchiamo di lavorare sulle cose che ci mancano sia in attacco che in difesa, affrontando ogni allenamento ed ogni gara con il massimo impegno e concentrazione”. La stessa Marijana Ilić poi conclude: “Faremo del nostro meglio per regalare una buona partita ai nostri tifosi e per portare a casa anche in questo fine settimana l’intera posta in palio”.