Jomi Salerno chiude la serie con il Meestrino e vola in finale scudetto.

La Jomi Salerno vola in finale Scudetto. La formazione salernitana guidata in panchina da coach Laura Avram supera l’Alì Best Espresso Mestrino anche tra le mura amiche della palestra Caporale Palumbo con il punteggio finale di 24 – 17 chiudendo così i conti della semifinale play off Scudetto in due gare. I primi minuti del match sono molto equilibrati, poi dopo l’iniziale rete ospite la Jomi Salerno allunga sino al +3 (4 – 1) grazie alle reti di Romeo e Krnic. Il sette ospite allenato da coach Giuseppe Lucarini non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale ed allora con un sette metri di Brunetti e le reti di Biondani e Marquez pareggia i conti (4 – 4). Al 16′ Mestrino realizza la rete del vantaggio con Rauli (4 – 5), coach Laura Avram è costretta a chiamare il time out. Si viaggia sui binari della parità (7 – 7). Nei minuti finali del primo tempo la formazione salernitana allunga sul +2, Mestrino prova a ricucire lo strappo. A fil di sirena ci pensa Stettler a realizzare la rete che chiude il primo tempo (10 – 8). Ad inizio ripresa la Jomi Salerno amplia im proprio vantaggio sino al 15 – 10. Pugliese, Brunetti e Biondani provano a prendere per mano le compagne, Mestrino arriva sino al -3 (17 – 14). Manojlovic, Lauretti Matos e Romeo, in rapida successione, realizzano per Salerno (20-14). Biondani tiene a galla il Mestrino. Stettler segna per la Jomi Salerno (22-15). Il tifo sale alle stelle. Marquez segna, ma anche il team salernitano non si risparmia. Nei minuti finali coach Avram concede spazio anche alle giovani Stellato, che peraltro va a rete, Rossomando e Chianese. Le campionesse d’Italia in carica, vincono e volano in finale. Le gare della serie di finale Scudetto tra Brixen e Jomi, si disputeranno l’11 a Salerno, il 15 ed eventualmente il 17 maggio prossimi a Bressanone.

Jomi Salerno – Alì Best Espresso Mestrino 24 – 17 (primo tempo: 10 – 8)

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 1, Dalla Costa 2, Rossomando, Krnic 5, Chianese, Romeo 5, Ilic, Stettler 3, Martinez Bizzotto, Manojlovic 3, Napoletano 3, Tanaskovic, Lauretti Matos 2. Allenatore: Laura Avram

Mestrino: Biondani 5, Put, Vinci, Zikulari, Marcon, Sabbion 1, Marquez 4, Brunetti 3, Luchin, Campagnaro, Shima, Pugliese 2, Rauli 2. Allenatore: Giuseppe Lucarini

Arbitri: Schiavone – Nicolella