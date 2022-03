Jomi Salerno, arriva la capolista Brixen.

Alla palestra Caporale Palumbo è tempo di big match. Le Campionesse in carica della Jomi Salerno, attualmente al secondo posto in classifica con 30 punti, ospiteranno sabato 26 marzo (ore 18:30) la capolista Brixen. Le altoatesine sin qui non hanno mai perso collezionando 17 successi ed un solo pareggio ottenuto nella gara di andata contro la formazione salernitana allenata da coach Avram. “La gara in programma sabato – afferma Ilaria Dalla Costa – è sicuramente il match più importante di tutto il campionato ed allo stesso tempo la più difficile in quanto sfideremo la capolista Brixen. Nei precedenti in cui abbiamo affrontato il club altoatesino abbiamo conquistato un pareggio in occasione della gara di andata ed una sconfitta nella finale di Coppa Italia, per noi quindi è importante portare a casa i due punti anche per ritrovare un po’ di consapevolezza e di serenità nella nostra squadra. Stiamo lavorando, in modo particolare sulle cose che sbagliamo maggiormente per aggiustarle e stiamo studiando l’avversario per arrivare preparate alla sfida in programma sabato alla Palumbo”. La stessa Ilaria Dalla Costa poi aggiunge: “Non abbiamo nessun alibi, dobbiamo dare il massimo perché senza l’apporto di tutto il gruppo è davvero molto difficile. Incontriamo un avversario molto forte, dobbiamo mettercela tutta per portare a casa un risultato positivo”.