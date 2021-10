Jocando Latina in concerto, venerdì 15 inaugurazione Il Moro Jazz a Cava.

Si riparte nel solco della tradizione della musica jazz del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni (Sa), ad incontrarsi, a suonare insieme, ad ascoltare jazz.

I suoni della musica dei Jocando Latina accompagnano l’inaugurazione venerdì 15 ottobre della rassegna MoroInJazz nello storico locale del Borgo Scacciaventi, con la direzione artistica di Gaetano Lambiase.

Dopo così tanto tempo di forzata sospensione dei concerti dal vivo, nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori, si torna nel luogo d’eccellenza dove da anni i più grandi musicisti della scena nazionale ed internazionale hanno occasione di esprimersi con la grande musica jazz.

E’ affidato alla formazione afro latin Jazz Jocando Latina, costituita da Alessandro La Corte al piano, Paolo Pelella al basso, Angelo Carpentieri alla chitarra, Davide Cantarella alle percussioni e Leonardo De Lorenzo alla batteria il primo concerto del mese di venerdì 15 ottobre a partire dalle ore 22.00.

“Il progetto Jocando Latina era già in essere da qualche anno. In considerazione di vari concerti live effettuati, avevamo deciso di mettere “nero su bianco “il nostro lavoro, con la realizzazione di un nostro disco. Ma gli impegni della vita quei ognuno di noi ritardavano il tempo e riducevano lo spazio per poter cominciare. Paradossalmente la strada ce l’ha mostrata la pandemia…quando nel marzo 2020 tutto sembrava fermarsi, abbiamo capito che quello era il momento giusto. La musica era sempre lì, dentro di noi, pronta a sostenerci ancora una volta, e avevamo anche il tempo necessario per poterla realizzare.

Così abbiamo cercato di fare luce su un periodo buio per tutti”. Così in sintesi gli interpreti di Jocando Latino, pronti a condurre il pubblico in un viaggio in cui risultano evidenti le contaminazioni della musica afro-cuban, latin e Jazz.

Il cartellone della rassegna jazz si annuncia già ricco di appuntamenti. Già in programma altri due appuntamenti, venerdì 22 ottobre il concerto della superband made in Naples composta da Antonio Onorato, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo e Toni Esposito, mentre venerdì 29 ottobre il concerto del trio capitanato da Benito Gonzales, il pianista venezuelano che ha condiviso il palco nella sua carriera con grandi nomi della scena jazz americana del calibro di Kenny Garrett ( con cui è stato nominato al Grammy Awards per l’album “Seeds From the Underground”), Roy Hargrove e Antonio Sanchez.

JOCANDO LATINA

Venerdì 15 ottobre ore 22.00 MoroInJazz Cava de’ Tirreni (Sa)

Alessandro La Corte: Piano e Tastiere

Paolo Pelella: Basso

Davide Cantarella: Percussioni

Angelo Carpentieri: Chitarre

Leonardo De Lorenzo: Batteria

Per info e prenotazioni concerti tel. 089 4456352 | 340 3939561 – 333 4949026