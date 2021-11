“Italian Sounding: difendiamo il Made in Italy”, webinar di Promos Italia venerdì 26.

“Italian Sounding: difendiamo il Made in Italy”, è il tema del webinar di Promos Italia, in collaborazione con Economy Group, il 26 novembre dalle 10.30 alle 12.30. Iscrizioni a questo link . Come può difendersi l’impresa italiana che esporta da queste pratiche scorrette è il tema su cui dibattono i relatori. Partecipano Alessandro Gelli, Direttore Generale Promos Italia, Domenico Mauriello, Segretario Generale Assocamerestero, Claudio Leporati, Direttore marketing Consorzio Prosciutto Parma, Giovanni Pellerito, CEO GP Communications North America Inc., New York, Rita Santaniello, Avvocato e partner di Rödl & Partner, Alessandro Terzulli, Chief Economist SACE. Modera: Sergio Luciano, Direttore responsabile di Economy e Investire.