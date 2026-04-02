Istat, vendite al dettaglio stabili in valore, calano i volumi. Spinge l’online

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Redazione Gazzetta di Salerno
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A febbraio 2026 le vendite al dettaglio, rispetto al mese precedente, sono stazionarie in valore e diminuiscono in volume (-0,2%). In calo le vendite dei beni alimentari in valore (-0,4%) e in volume (-0,5%) mentre sono in aumento quelle dei beni non alimentari (rispettivamente +0,2% in valore e +0,1% in volume).

Nel trimestre dicembre 2025 – febbraio 2026, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio vedono un incremento in valore (+0,3%) e un lieve calo in volume (-0,1%). Stesso andamento si evidenzia per le vendite dei beni alimentari (+0,3% in valore e -0,2% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari aumentano lievemente in valore (+0,1%) e restano invariate in volume.

Su base tendenziale, a febbraio 2026, le vendite al dettaglio registrano una crescita dell’1,6% in valore e un calo dello 0,1% in volume. I beni alimentari aumentano in valore (+1,8%) e diminuiscono in volume (-0,5%), mentre i beni non alimentari sono in crescita (rispettivamente +1,4% in valore e +0,2% in volume).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-0,2%). L’aumento maggiore riguarda gli Elettrodomestici, radio, tv e registratori (+5,6%).

Rispetto a febbraio 2025, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per tutte le forme distributive: la grande distribuzione (+1,9%), le imprese operanti su piccole superfici (+0,5%), le vendite al di fuori dei negozi (+1,2%) e, in misura più marcata, il commercio elettronico (+8,3%).

Il commento

A febbraio 2026, rispetto al mese precedente, le vendite al dettaglio sono stazionarie in valore e subiscono un lieve calo in volume; si registra una dinamica diversa per i due settori merceologici, con un aumento contenuto per i beni non alimentari e un calo per quelli alimentari.

Su base annua si registra una crescita in valore, che riguarda entrambi i comparti, e una lieve diminuzione in volume determinata dall’andamento negativo delle vendite di beni alimentari.

Sempre in termini tendenziali, le vendite al dettaglio aumentano per tutte le forme distributive, con una crescita particolarmente sostenuta per il commercio online.

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