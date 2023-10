iPop Festival 2023, sabato 14 al Teatro delle Arti la quarta edizione della rassegna dei cori pop a cappella

Dopo il successo delle tre edizioni precedenti, con la pandemia finalmente alle spalle, si riaccendono le luci su “iPop Festival”, la rassegna musicale in cui il vocal pop a cappella fa da protagonista. L’evento, programmato per il 14 Ottobre 2023 alle ore 21:00, avrà come cornice il Teatro delle Arti, uno dei teatri più suggestivi della città di Salerno.

Aprirà la serata il Coro Crescent, la cui omonima Associazione Culturale è ideatrice e promotrice dell’iniziativa. L’ensemble nasce nel 2013 e deve il suo nome alla luna in una delle sue fasi più suggestive, quella crescente, il cui profilo nel cielo richiama la formazione caratteristica che il coro assume nella maggior parte delle esibizioni. La sua direzione è affidata a Paola De Maio e Raffaele D’Ambrosio.

Ospiti di quest’anno due cori provenienti dalla Capitale: Le Mani Avanti ed il Coro Diapason, diretti rispettivamente dal M° Gabriele D’Angelo e dal M° Fabio De Angelis.

Il primo gruppo si definisce “fieramente e rumorosamente pop” e propone un repertorio che spazia tra il soul e il pop rock.

Dal “canto” loro, il Coro Diapason promuove la coralità giovanile in tutte le sue forme, spaziando dalla musica pop al canto gregoriano.

Ciliegina sulla torta che non poteva mancare: il Coro Crescent sarà infatti accompagnato dal meraviglioso Coro Giovanile Il Calicanto, diretto dalla carismatica ed energica M° Silvana Noschese e dal M° Eleonora Laurito. A chiudere in bellezza la manifestazione sarà quindi un altro coro della territorialità salernitana; proprio il coro che ha supportato con tanto affetto dal principio il ritorno del festival.

Lo scopo del festival é dunque quello di mettere in luce l’arte della musica vocale a cappella come simbolo di un territorio, quale quello salernitano, da sempre caratterizzato dall’amore per il canto.

Con grande orgoglio, anche quest’anno i-Pop Festival gode del patrocinio dell’ARCC (Associazione Regionale Cori Campania).

