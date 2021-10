Intitolata a Mario De Cunzo la sala della Soprintendenza.

Una giornata intensa e piena di emozione, quella vissuta a Palazzo “Ruggi” a Salerno.

La soprintendente Francesca Casule prima di lasciare, andrà in pensione il prossimo mese , ha voluto intitolare la Sala Conferenze della Soprintendenza ABAP a Mario A. De Cunzo, primo e indimenticabile Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, per l’impegno da lui profuso, con passione e grande senso del dovere, nel decennio successivo agli eventi sismici del 1980 per il recupero e la tutela dei beni culturali del territorio.