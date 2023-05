International Museum Days, appuntamento al Museo di Eboli giovedì 18.

Giovedì 18 maggio 2023 il Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele partecipa all’International Museum Day, la giornata promossa dall’ICOM per richiamare il ruolo che i musei svolgono nella società e rafforzare i loro legami con le comunità locali.

Il tema di quest’anno è “Musei, sostenibilità e benessere” e mira ad evidenziare il ruolo fondamentale che i musei possono avere nell’apportare un cambiamento positivo nelle loro comunità.

Nello spirito di questa iniziativa il ManES, a partire dalle 10.30, propone “Ti racconto il ManES”, un percorso di fruizione museale con visite guidate tematiche a cura dei Servizi Educativi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far vivere il museo come luogo di conoscenza e fruizione del patrimonio, eredità comune a tutti noi, per contribuire al benessere e allo sviluppo sostenibile della comunità.

Il percorso di visita sarà focalizzato sui reperti archeologici che meglio evidenziano le relazioni tra uomo e territorio nella Valle del Sele, sottolineando l’importanza della sostenibilità nello sfruttamento delle risorse naturali.

L’ingresso al museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti.

Info

Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele

Piazza S. Francesco, 1 – Eboli (SA)

+39 0828 332684| drm-cam.eboli@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museoarcheologicoeboli | twitter.com/Museo_Eboli