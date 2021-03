Insegnanti “pagati” a punti, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia.

Luca Abete ha scovato un istituto furbetto in provincia di Salerno che offre agli insegnanti dei contratti che all’apparenza sembrano regolari e invece viene poi chiesto loro di restituire lo stipendio:

tutto questo solo per barattare il punteggio valevole per le graduatorie.

Non sapete cos’è uno STIPENDIO BOOMERANG?

E’ lo stratagemma inventato da alcune scuole private per non pagare gli insegnanti: ricevono il pagamento e poi sono costretti a restituirlo accontentandosi di punteggio utile a scalare le graduatorie!

Cosa ne pensate poi della reazione del direttore al nostro arrivo?

Qui il servizio:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/insegnante-senza-stipendio-guadagna-solo-il-punteggio_71841.shtml