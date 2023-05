Industria Felix, Regione Campania annuncia 100 milioni per le imprese.

La Regione Campania, con l’obiettivo di attrarre investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva ha destinato oltre 100 milioni di euro per supportare grandi, piccole e medie imprese interessate ad investire in Campania. L’intervento è finalizzato ad accrescere la capacità competitiva delle imprese, sostenere la diffusione dell’innovazione e supportare la realizzazione di programmi di investimento produttivi strategici, innovativi e ad alto impatto occupazionale.

A partire dal 30 maggio 2023, le imprese potranno presentare domanda per accedere ad un contributo a fondo perduto per programmi di investimento da 2 milioni ad un massimo di 34 milioni di Euro che prevedano una o più delle seguenti tipologie di investimento, di cui la “a” è obbligatoria: a) Investimenti produttivi (investimento massimo 18 milioni di euro); b) progetti di ricerca e sviluppo (investimento massimo 15 milioni di euro); piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori (investimento massimo 1 milione di euro).

La Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con determina a dirigenziale n.284 del 17/04/23 (pubblicato nel BURC n.28 nella stessa data) ha approvato la scheda informativa contenente i termini e le modalità per la presentazione delle istanze.

Per garantire il dialogo con gli investitori italiani e stranieri, la Regione, con il supporto della società in house Sviluppo Campania, ha realizzato il sito web “Invest in Campania”. L’iniziativa che si colloca nell’ambito del progetto regionale per l’attrazione investimenti, è finalizzato a facilitare l’approccio degli investitori con il territorio. Il nuovo portale è stato ideato e strutturato per fornire informazioni ed assistenza alle aziende multinazionali che prevedono di avviare o espandere un’impresa in Campania, offrendo un servizio gratuito, specializzato e professionale. Il sito, anche in versione inglese, supporta gli investitori interessati a conoscere il tessuto produttivo campano, mettendo a disposizione un’articolata offerta di servizi e un kit informativo completo.

In questa direzione, è stato realizzato, in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale, anche il nuovo servizio digitale denominato “Acquisizione delle opportunità insediative e di investimento” che opera esclusivamente tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS), raggiungibile al link https://servizi-digitali.regione.campania.it/OpportunitaLocalizzative.

Si tratta dell’implementazione digitale del servizio di location scouting già attivato dalla Regione Campania, lo scorso anno, al fine di supportare gli imprenditori interessati ad investire in Campania, attraverso la pubblicazione di avvisi esplorativi per ricercare sul territorio regionale immobili in possesso delle caratteristiche richieste dal potenziale investitore. Lo sportello digitale è stato attivato in considerazione del gradimento espresso dalle imprese per l’assistenza fornita, per garantire il servizio in maniera più strutturata e per allargare il portafoglio di offerta. Tale modalità consentirà ai proprietari (persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici o privati) di immobili e/o aree da destinare ad attività produttive, di presentare on line la richiesta di inserimento della proprietà o dei lotti nell’anagrafica delle opportunità localizzative campane da presentare agli investitori interessati.

«La Regione Campania – dichiara l’assessore Marchiello è fortemente impegnata a sostenere investimenti nazionali ed esteri, anche favorendo i processi di rilocalizzazione della produzione in Campania, non solo per garantire lo sviluppo del sistema produttivo campano ed accrescere i livelli occupazionali, ma anche per assicurare la presenza di nuovi potenziali interlocutori che possono essere determinanti nella soluzione di crisi aziendali, vedi il caso di Whirpool di recente giunto a concreta soluzione, grazie ad un’efficace sinergia istituzionale».

