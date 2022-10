In tanti a Via Velia per il diritto alla cura.

Tantissime persone a supporto per chi soffre di malattie psichiche e sensoriali e oggi non può curarsi come dovrebbe.

A Salerno, Via Velia, il weekend scorso, si è assistito ad un “evento solidale”, un passaparola emozionante, un confronto a cuore aperto, si sono raccolte testimonianze agghiaccianti, e tante firme.

I cittadini hanno fame di servizi, di informazioni, di supporto, di progettualità per gestire al meglio, in tutti gli ambienti di vita, le patologie invalidanti che colpiscono sé stessi, figli, parenti, amici, sconosciuti.

La disparità di approccio sanitario e sociosanitario tra le province, i comuni, confonde, discrimina, destabilizza pazienti e famiglie.

Solo una Legge di Iniziativa popolare può sancire il Diritto alle Cure riabilitative per i malati gravi e gravissimi, tutelando trattamenti, continuità e progettualità per porre la Regione Campania all’avanguardia in Italia nella difesa dei più deboli.

Salva la Cura di tante Persone Disabili…Firma anche Tu…!!!

I prossimi appuntamenti a Salerno, Via velia, angolo Corso Garibaldi sono:

Sabato 8 Ottobre dalle 18:00 alle 21:00 Sabato 15 Ottobre dalle 18:00 alle 21.00

Domenica 9 Ottobre dalle 10:00 alle 13:00 Domenica 16 Ottobre dalle 10:00 alle 13:00

Consulta il sito www.dirittoallacura.it per tutte le info, scopri il “Punto firma” nelle altre città.

In sinergia tra Organi di Competenza, Istituzioni, Famiglie dei malati, volontari, operatori, specialisti, sindacati dei lavoratori, centri di riabilitazione, cooperative, associazioni, urge la Legge, la burocrazia va snellita, gli investimenti per “il diritto alla Cura” aumentati, chi è autorizzato e ha i requisiti per erogare Servizi, Assistenza, Cura, per le varie patologie e malattie invalidanti, va supportato.

Il Diritto alla Cura è inderogabile e imprescindibile per tutte le patologie e le disabilità.

Si invita tutta la cittadinanza, gli organi di competenza, giornali e tv a partecipare e divulgare “Il Diritto alla Cura” ha bisogno di te…prenditene Cura….!!!

Passaparola, supporta l’iniziativa, Il “Comitato diritto alla Cura” ringrazia tutti

Comitato DIRITTO ALLA CURA

www.dirittoallacura.it info@dirittoallacura.it

Promossa da:

Antonio Casale, Presidente Associazione “S.O.S. Disabilità – Insieme per essere forti’ Alba Santangelo, Associazione AIDA” – Lorenzo Latella, Segretario Generale Cittadinanzattiva Campania

Fernando Zara, Direttore Sanitario Villa dei Fiori – Gerardo Pagano, Dirigente Nuovo Elaion

Maria Rosaria Tagliamonte, Psicoterapeuta Villa dei Fiori – Carmen De Vita, Psicoterapeuta Nuovo Elaion

Miro Amatruda, segretario Generale CISL FP Salerno – Coordinamento Sanità Privata UIL FPL avv. Antonio Angrisani – avv. Marcello Murolo – Annarita Ruggiero, Comitato Civico #iosononicolo