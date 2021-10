In Costiera l’estate non è ancora finita, gli appuntamenti di ottobre.

A seguite la programmazione di tutto il mese ma, per restare sempre aggiornati, il suggerimento è di seguire giorno per giorno il sito www.giracostiera.com e la pagina Facebook di #Giracostiera

_________________________ Sabato 2 Ottobre Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

Viaggio attraverso la ceramica – XX ediz.

‘O POTLATCH , IL RITUALE CERAMICO

DI VIETRI SUL MARE di Enzo Biffi Gentili

Il mosaico spezzato ceramico da Antoni Gaudì al Potlatch vietrese – lezione-dialogo della prof.ssa Luisa Perlo

Vicoli in arte

SINGING HOLLYWOOD

e più belle colonne sonore del cinema

Piazza dei Mulini, h 20.30 Ravello

Ravello Concert Society

WHEN SHE IS THE MUSIC

Aura Piano Trio, Simona Foglietta violino, Maria Antonietta Gramegna violoncello, Anna Valanzuolo piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org _________________________ Domenica 3 Ottobre Maiori

Maiori Festival

FEDE E ARTE

tra le chiese, cappelle e confraternite di Maiori. Partenza dall’Obelisco di S. Maria a Mare, per poi proseguire lungo il Corso Reginna.

Piazza R. D’Amato, h 18.00 Positano

Vicoli in arte

IL PURGATORIO E IL PARADISO DI DANTE

Letture del Sommo Poeta con due attori d’eccezione: Paolo Gatti e Antonio Speranza, accompagnati dalla musica medievale della Compagnia del Cervo Bianco.

Via del Saracino, h 20.30 ____________________________ Mercoledi 6 ottobre Praiano

I Suoni degli Dei

ARX DUO

Gessica Viviani e Filomena Costa – clarinetti.

Musiche di Rossini, Bizet, Hummel

Colle Serra, 10.30 Ravello

Ravello Concert Society

AN EVENING AT THE SHUMMANS

Lelio di Tullio clarinetto e Paola Landrini piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org ____________________________ Venerdì 8 ottobre Positano

Vicoli in arte

VALENTINA NASELLI INTERPRETA PINO DANIELE

Passeggiata Nureev, h 20.30 Positano, mare sole e cultura

PER TUTTO IL RESTO DEI MIEI SBAGLI

di CAMILLA BONIARDI

con la partecipazione di DRUSILLA FOER

Buca di Bacco, h 18.00 Maiori

Maiori Festival

INTERNATIONAL PERCUSSION COMPETITION

La competizione si terrà nei giorni 8, 9 e 10 ottobre a Maiori (SA) ed è aperta a tutti i percussionisti di qualsiasi nazionalità suddivisi in due categorie per età.

Palazzo Mezzacapo, h 18.00 Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

IL SANTO E IL GUERRIERO

tre soldati longobardi e un monaco benedettino

presentazione del libro del prof. VERIO SANTORO

Arciconfraternita della SS Annunziata, ore 18.30 ____________________________ Sabato 9 ottobre Positano

Vicoli in arte

SUD MEDINA DUO

spaziando dal pop alla musica leggera.

Via Positanesi d’America, h 20.30 Ravello

Ravello Concert Society

AN ALL-CHOPINN EVENING

Fabrizio Romano piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org ____________________________ Mercoledi 13 Ottobre Praiano

I Suoni degli Dei

I DIVERGENTI – Baroque revolution

Vincenzo Scannapieco – ottavino,

Gioacchino Mansi – euphorium

Musiche di B. Marcello – Haendel – Telemann – Biber

Chiesa di Santa Maria a Castro – San Domenico, h 10.30 ___________________________ Venerdì 15 Ottobre Positano

Positano tra storia e leggenda – le cinque Madonne

POSA POSA

Chiesa di Santa Maria Assunta, h 21.00

evento gratuito su prenotazione: tel. 0898122535 – 3349118563

**segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

LETTERE DALL’ITALIA

Charles de Brosses a Roma,

un capolavoro diaristico-epistolare francese

presentazione del saggio del prof.

Rosario Pellegrino

Arciconfraternita della SS Annunziata, ore 18.30 ___________________________ Sabato 16 ottobre Ravello

Ravello Concert Society

FOUR AMERICAN SOULS

Riccardo Caruso piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org _________________________________ Domenica 17 Ottobre Minori

LEMON TRAIL – I ediz.

gara di trail running su percorso di 12 km

con dislivello +800m

Minori, ore 9.30 PASSEGGIATA SUL SENTIERO DEI LIMONI

Minori, ore 10.00

Info e booking:

www.anviloteam.it | 089877087 – 3663882098 Tramonti

Festa Organistica – X edizione

JESSICA FERRARA

con Suor Graziella De Stefani e Coro parrocchiale

concerto per organo e coro

Chiesa di Campinola (Tramonti), ore 18.00 _________________________________ Mercoledì 20 ottobre Ravello

Ravello Concert Society

THE ROMANTICC PASSION

AND POST-ROMANTIC FERVOUR

Paolo Manfredi piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org _________________________________ Venerdì 22 Ottobre Positano

Positano tra storia e leggenda – le cinque Madonne

ALMA E MILUNA

Chiesa di S. Maria delle Grazie a Montepertuso,

h 21.00

evento gratuito su prenotazione: tel. 0898122535 – 3349118563

**segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

LE ISPIRATRICI DI MONTALE

ne ‘LE OCCASIONI’ e in ‘LA BUFERA E ALTRO’

Charles de Brosses a Roma,

lectio magistralis del prof. ANIELLO DI MAURO

Arciconfraternita della SS Annunziata, ore 18.30 _________________________________ Sabato 23 ottobre Maiori

Maiori Festival

TOUR E DEGUSTAZIONE DI VINI COSTA D’AMALFI

Obelisco di Santa Maria a Mare, h 18.00 Ravello

Ravello Concert Society

A VIRTUOSO DUEL: WOLFGANG AMADEUS MOZART vs MUZIO CLEMENTI

Achille Giordano piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org _________________________________ Domenica 24 ottobre Maiori

Maiori Festival

GIROBOTTEGHE

Visita guidata delle botteghe artigiane di Maiori

Obelisco di Santa Maria a Mare, h 18.00 _________________________________ Mercoledì 27 ottobre Ravello

Ravello Concert Society

A JOURNEY INTO MIDDLE-EUROPEAN ROMANTICISM

Jalle Feest violin, Emilia Slugocka violoncello, Anna Paola Milea piano

Annunziata Historic Building, ore 18.30

booking: www.ravelloarts.org _________________________________ Venerdì 29 Ottobre Positano

Positano tra storia e leggenda – le cinque Madonne

ROSA

Chiesa di Santa Maria delle Grazie/Chiesa Nuova, h 21.00 CHIESA DELLA SANTA CROCE MADONNA DEL CARMELO – Nocelle

apertura straordinaria per le visite dalle ore 11.00 alle 13.00 CHIESA DI MARIA SS. DEL ROSARIO

Piazza dei Mulini

apertura straordinaria per le visite dalle ore 16.00 alle ore 18.00 evento gratuito su prenotazione: tel. 0898122535 – 3349118563

**segreteria.sindaco@comune.positano.sa.it Vietri sul Mare

La Congrega Letteraria

I DIVERSI ASPETTI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA lezione-dialogo con i proff. GIOVANNI DE FEO ed ERNESTO REVERCHON, interviene GIANPIERO MEO

Arciconfraternita della SS Annunziata, ore 18.30 I dettagli degli eventi su Facebook

#giracostiera