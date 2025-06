In corso monitoraggio diossine a seguito di incendio ad Angri

Arpac è intervenuta stamattina, attivata dai Vigili del fuoco, sul luogo dell’incendio divampato nella notte nel territorio comunale di Angri (Sa), nell’area di via Orta Longa, in un capannone utilizzato come deposito di computer e articoli commerciali di vario tipo.

Da informazioni acquisite sul posto, tra il materiale combusto figurano componenti in plastica e metallo.

Da stamane è attivo il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili, polveri sottili, metalli pesanti dispersi in atmosfera nei pressi del luogo dell’incendio.

I risultati verranno diffusi non appena disponibili sul sito arpacampania.it

