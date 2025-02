In arrivo nuove configurazione per la Tesla Model Y

(Adnkronos) – La nuova Tesla Model Y a pochi mese dal debutto diventa ancora più efficiente e più confortevole. Tesla ha quindi ottenuto miglioramenti significativi dell'efficienza energetica, che si traducono in vantaggi reali per i proprietari, senza costi aggiuntivi. La nuova Model Y a trazione posteriore fissa dei nuovi standard di efficienza fermandosi ad appena 13,9 kWh/100 km. Parlando invece di comfort di guida la nuova Y vanta un nuovo hardware del telaio, inclusa una struttura della scocca più rigida e una geometria delle sospensioni ridisegnate, che riprendono anche la tecnologia di smorzamento della Model 3 aggiornata. Con la nuova gestione delle sospensioni è migliorata anche la linearità, la prevedibilità e l'uniformità della risposta, soprattutto in autostrada. Migliorata anche lo schermo di protezione ai raggi del sole, il nuovo tetto in vetro low-E è stato ora aggiornato e riflette ben 7 volte in più l'energia solare, riducendo il trasferimento di calore all'abitacolo. In Italia la Model Y è disponibile in tre versioni: Tutti i nuovi veicoli Model Y consegnati in Europa sono prodotti nella Gigafactory Tesla di Berlino-Brandeburgo in Germania.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

